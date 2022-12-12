SOCAR Türkiye’ye “Stratejik Partnerlik” Ödülü

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye’ye, Türkiye İnovasyon Haftası’nda “Stratejik Partnerlik” Ödülü verildi. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende SOCAR Türkiye’nin ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SOCAR Başkan Yardımcısı Zaur Gurbanov’a takdim etti.

Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında ödül alan şirketlerden biri de SOCAR Türkiye oldu. SOCAR Türkiye, teknoloji ve inovasyon alanındaki başarılı çalışmalar ve Türkiye İnovasyon Haftası kapsamındaki destekleriyle ödüle layık görüldü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Ticaret Bakanlığı’nın katkılarıyla 2012 yılından bu yana düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, global şirketlerin üst düzey yöneticilerinden inovasyonun fikir liderlerine, akademisyenlerden öğrencilere, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yöneticilerinden kamunun en üst düzey temsilcilerine kadar inovasyona dokunan tüm paydaşları bir araya getiriyor.