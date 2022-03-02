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SOCAR Türkiye’den Açık İnovasyon Platformu: SOCAR Wennovation

SOCAR Türkiye, dijital transformasyon çalışmalarına dijital ekosistem ağını genişleterek hız veriyor. Birliğin gücüne inanılarak çıkılan bu yolda, kurum içindeki dijital ihtiyaçların ekosistemdeki potansiyel paydaşlar ile iş birliği yapılarak karşılanması hedefleniyor. SOCAR Türkiye, dijital dönüşüm odağında çözümler sunan şirketleri, girişimleri ve akademiyi SOCAR Wennovation açık inovasyon platformuna davet ediyor.

İş Dünyası 02.03.2022, 09:52
SOCAR Türkiye’den Açık İnovasyon Platformu: SOCAR Wennovation

SOCAR Türkiye, farklı bakış açılarının ve farklı fikirlerin peşinden gidip, herkesi ortak hedeflere ulaşmak için iş birliğine ve katkı sağlamaya teşvik ediyor. Bu kapsayıcı bakış açısı ile yola çıkarak hayata geçirilen SOCAR Wennovation açık inovasyon platformu, SOCAR Türkiye'nin dijital dönüşüm fırsatlarına yönelik dünya çapındaki girişimler, şirketler ve akademi ile ortak olmayı amaçlayan açık ve işbirlikçi bir yaklaşım sunuyor. SOCAR Türkiye’nin dijital ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerisi olan potansiyel paydaşlar, wennovation.socar.com.tr üzerinden kolayca başvuru yaparak, SOCAR Türkiye’nin iş ortağı olma, sahada test ve birlikte ürün/hizmet geliştirme fırsatlarına sahip olacak.

SOCAR Türkiye’nin açık inovasyon platformu SOCAR Wennovation 365 gün erişilebilir olacak

Dijital dönüşümü odağına alan çözüm önerilerinin değerlendirileceği platform üzerinden yılın 365 günü başvuru yapılabiliyor. Öneri sahipleri SOCAR Wennovation platformu üzerinden Endüstriyel Yapay Zeka / Makine Öğrenmesi / Optimizasyon, Akıllı Varlık Yönetimi, Kestirimci Bakım, Artırılmış / Sanal Gerçeklik / Drone / Robotik, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre, Endüstri 4.0, Tedarik Zinciri ve Kurumsal Fonksiyonlar olmak üzere belirlenen 8 kategoride başvurabiliyor.  

Dijital dönüşüm yetkinliğimize verimlilik katacak ve beraberinde de enerji sektörü başta olmak üzere üreten Türkiye’ye katkı sağlayacak iş birliklerine imza atmak istediklerini belirten SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon & Bilişim Teknolojileri Başkanı Hakan Irgıt “SOCAR Wennovation platformu ile SOCAR Türkiye içindeki dijital ihtiyaçlara çözüm sunarak, birlikte dijital inovasyona katkı sağlayabileceğimiz paydaşlar arıyoruz. Dijital dönüşümü odağına almış, buna uygun projeler geliştiren akademisyenler, girişimciler ve şirketlere SOCAR Türkiye’nin iş ortağı olma çağrısı yapıyoruz. Gelen başvurulara yönelik ilgili iş birimlerindeki alanında uzman kişiler tarafından değerlendirme yapılarak hızlıca dönüş sağlanacak. SOCAR Wennovation platformu üzerinde sadece belirli tarihler arasında başvuru kabul etmeyeceğiz, platformumuz 365 gün açık olacak ve yıl içerisinde yine dijital dönüşüm odağında çağrılar açacağız. Dijital dönüşüm ile birlikte “yüksek kaliteli ürün”, “hız”, “yüksek verimlilik”, “en az çevresel etki”, “esnek üretim kabiliyeti” gibi yetkinliklerimizi yeni iş ortaklarımızla birlikte daha da güçlendirmek istiyor, SOCAR Türkiye’nin kapılarını dijital dönüşüm odağında projeleri ile fark yaratmak isteyen potansiyel paydaşlara açıyoruz” dedi.

Başvurulara 15 iş günü içinde dönüş yapılacak

www.wennovation.socar.com.tr internet sitesinde yer alan 8 kategoriye yönelik gelen dijital dönüşüm çözüm önerilerine, 15 iş günü içinde değerlendirme yapılarak geri dönüş sağlanacak. Dijital inovasyon önerileri, SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon & Bilişim Teknolojileri Başkanlığı liderliğinde olmak üzere, ilgili iş birimlerinin de görüşleri ile ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak değerlendirilecek. Çözüm önerisi uygun görüldüğü takdirde, potansiyel paydaş ile görüşme adımına geçilerek süreç ilerletilecek. 

#socar #Wennovation
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