SOCAR Türkiye ve EÇEV iş birliğiyle çocuklar, ‘sürdürülebilirliği’ konuştular

Çevre ve doğal kaynaklara duyarlı sürdürülebilir üretimi, faaliyetlerinin odağına alan SOCAR Türkiye, sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artması ve gelecek kuşakların bilinçlendirilmesi adına önemli bir çalışmaya daha destek oldu. SOCAR Türkiye’nin katkılarıyla Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) tarafından düzenlenen “Dünyanın Geleceği Oyun Tabanlı Sürdürülebilirlik Atölyesi” yoğun geçen bir programla tamamlandı.

6 BAŞLIKTA 17 AMAÇ, OYUNLAŞTIRMA YÖNTEMİYLE İŞLENDİ

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı oyunlaştırma yöntemiyle anlatarak çocuklara, çevresel, toplumsal ve ekonomik sorunları anlama ve çözüm geliştirme bilincini aşılamayı amaçlayan atölyeler çevrimiçi olarak düzenlendi. İklim ve Ekosistem, Sürdürülebilir Şehir ve Topluluklar, Sağlık ve Refah, İnsan Odaklı Yaşam ve Nitelikli Eğitim, Yoksullukla Mücadele, Güvenli ve Adil Bir Yaşam başlıklarındaki 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın çocuklara benimsetilmesine odaklanan atölyeler toplam 5 hafta sürdü. Atölyelere katılan çocuklar, konuşma çemberleri oluşturarak konu edilen sürdürülebilirlik başlıkları hakkında bilgi edinip kendi düşüncelerini ifade ettiler, çözüm önerilerini tartıştılar. İlkokul 2, 3 ve 4.sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen atölyelere katılan çocuklara sürdürülebilirlik eğitimi katılım sertifikaları verildi. Programı tamamlayan çocuklara ayrıca SOCAR Türkiye tarafından ‘Dünyanın Geleceği’ adlı kutu oyunu da hediye edildi.



“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLİNCİNE DAHA ÇOK KATKI SUNMAK İSTİYORUZ”

Gerçekleştirilen atölye çalışmalarını değerlendiren SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, “Sürdürülebilirlik, insanlığın geleceği adına bugün tüm dünyanın odaklandığı temel konulardan biri. Sürdürülebilirlik bilincinin toplum genelinde yaygınlaşmasını ve bu konudaki farkındalığın artmasına katkı sunmayı çok önemsiyoruz. Bu farkındalığı erken yaşlarda kazanmanın önemli olduğu düşüncesiyle, sürdürülebilirlik kavramlarını dünyanın geleceğini emanet edeceğimiz çocuklarımıza anlatmak istedik. Çocuklarımızın yeryüzünde yaşamın bir parçası oldukları bilincine erişmeleri ve gezegenimizin geleceğinde önemli sorumlulukları olduğunu kavramaları amacıyla Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ile iş birliği yaparak oyun tabanlı atölye programları düzenledik. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı çocuklara oyunlaştırarak kavratmayı hedefleyen bu atölyelerin çocuklarımız için başarılı bir deneyimleme ve bilgilenme alanı sunduğuna inanıyoruz. Projeyi koordine eden EÇEV ve atölyeleri yürüten uzman eğitimciler başta olmak üzere katkısı bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm insanlık adına daha parlak bir gelecek için bilgi ve deneyimlerini ortaya koyan, çözümler öneren, değer yaratan her oluşumu desteklemeye, bu konuda elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz.”