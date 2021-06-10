SOCAR Türkiye, Social Media Awards’ta üst üste 5. kez altın ödülün sahibi oldu

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye, sosyal medyada fark yaratan başarılı iletişimi ve etkileşim oranlarıyla Social Media Awards 2021 “Enerji Şirketleri” kategorisinde üst üste 5.kez altın ödülün sahibi oldu. Türkiye’nin önde gelen markalarının sosyal medya performanslarının, jüri seçimi olmaksızın tamamen bağımsız algoritmalarla ölçümlendirilerek değerlendirildiği yarışmada SOCAR Türkiye, kategorisindeki tüm markaları bu yıl da geride bıraktı. Ülke genelindeki 57 binden fazla kurumsal hesabın takipçi sayıları, üretilen paylaşımlardan alınan etkileşimler, takipçi artışı gibi parametrelerle incelendiği Social Media Awards puanlamasında SOCAR Türkiye, sektörünün en yüksek etkileşim rakamlarına ulaşarak 1’inciliği elde etti.

“GÜÇLÜ İLETİŞİMİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Social Media Awards’ta aldıkları ödüllerle, üretimdeki güçlerini dijital mecralardaki iletişimde de ortaya koyduklarını belirten SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, “Türkiye’nin en büyük markalarının dijital iletişim performanslarını ölçen Social Media Awards değerlendirmesinde üst üste beş kez aldığımız birincilikle, sektörümüzde sadece üretimde değil iletişim faaliyetlerimizle de zirvede yer alıyor olmaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. İletişim çalışmalarımızın en önemli kanallarından olan sosyal medyadaki görünürlük ve etkileşimimizi özgün içeriklerle artırmaya; ekonomiye, topluma değer katan dev yatırımlarımız ve projelerimizle ilgili bilgilendirmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.