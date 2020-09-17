SOCAR TÜRKİYE, PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇALIŞANLARI İÇİN ÖZEL HAT OLUŞTURDU

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadele devam ederken Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye, ‘Çalışan Destek Hattı’ ile bu zorlu süreçte grup çalışanları ve ailelerinin yanında yer aldı. SOCAR Türkiye İnsan Kaynakları, uzaktan çalışma sürecinde ortaya çıkabilecek sorun ve talepler için, ‘tıp, psikoloji, hukuk, sağlıklı beslenme, ergonomi, teknoloji, veterinerlik hizmetleri ve mali konuları’ kapsayan bir destek hattı oluşturdu. Söz konusu uygulamayı kullananların sayısı nisan-temmuz ayları arasında 948’i buldu. Toplam çağrısı sayısının 1.928’e ulaştığı bu dönemde en çok tıbbi konularla ilgili bilgi alınırken bu konuda başvuranların 177’si kadın, 126’sı erkeklerden geldi. Sağlıkla ilgili toplam 303 aramanın 106’sını çocuk hastalıklarına yönelik soruları içerdi.

443 UZMAN DESTEK VERİYOR

5 bin 600 kişilik büyük bir aile olduklarına dikkat çeken SOCAR Türkiye İnsan Kaynakları Başkanı Sibel Uğur, “Kovid-19 pandemisinin ülkemizde görülmesinin ardından grup şirketlerimizin tümünde acil eylem planını devreye aldık. Sağlık için evden çalışmanın, izolasyonun öne çıktığı bu dönemde ofis çalışanlarımızın yüzde 85’i evden çalışmaya geçti. Bu dönemde bir yandan çalışanlarımızın sağlığını korurken diğer yandan her türlü soru ve taleplerine yanıt üretmek adına ‘Çalışan Destek Hattı’nı oluşturduk. 327 psikolog, 28 avukat, 25 doktor, 12 mali müşavir, 8 hemşire, 20 teknik uzman, 8 veteriner, 5 fizik tedavi uzmanı ve 10 diyetisyenden oluşan 443 uzman isimden oluşan bir kadro, SOCAR Türkiye çalışanları ve ailelerinin soru ve taleplerine çözüm üretmek üzere 7 gün 24 saat telefonun diğer ucunda bulunuyor” dedi.

MİNİK DOSTLARIMIZ DA UNUTULMADI

‘Çalışan Destek Programı’ çerçevesinde oluşturulan hatta, nisan-ağustos ayları arasında 948 kişi başvururken bunun 846’si grup çalışanları, 102’si ise aile bireylerinden geldi. Grup şirketlerinin yer aldığı kentlerden gelen aramalarda İzmir 553 başvuru ile ilk sırada yer aldı. Onu 250 başvuru ile İstanbul, 55 başvuru ile Bursa’dan gelen aramalar izledi. Arama amaçları açısından bakıldığında tıbbi konular en çok merak edilenlerin başında geldi. 303 kişi tıbbi konularda, 220 kişi genel, 179 kişi hukuki bilgi, 131 kişi psikolojik destek, 37 kişi veteriner danışmanlığı, 34 kişi sağlıklı beslenme, 11 kişi ergonomi, 6 kişi teknolojik destek ve 4 kişi de yeni doğan hizmeti için başvurdu.