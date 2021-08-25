SOCAR Türkiye iş süreçlerinde dijital imza dönemi başladı

Sürdürülebilir ve verimli üretim hedefiyle dijital dönüşüm çalışmalarını 2018’den bu yana sürdüren SOCAR Türkiye, imza işlemlerini online platforma taşıyarak dijitalleşmede önemli bir adım daha attı. Tüm grup şirketlerini kapsayacak uygulama ile SOCAR Türkiye’de kurum içi yazışmalar, onay süreçleri, kamu ve özel kurumlara evrak gönderimi ve alımları, e-imza ile dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilmeye başlandı.

SÖZLEŞME İŞLEMLERİ 21 GÜNDEN 3 GÜNE İNDİ



İş süreçlerinde, kâğıt çıktı alımı, belge teslimi, evrak geri dönüş ve arşivleme aşamalarında zaman kaybını ve malzeme giderlerini ortadan kaldıran e-imza uygulaması kapsamında öncelikle giden evraklara ait yazışmalarda dijital imzaya geçildi. Ardından kapsamı hızla genişletilen e-imza süreci, sözleşme, hak ediş, banka talimatları, saha formları, iş izinleri, idari işler alımları ve insan kaynakları hizmetlerinde de kullanılmaya başlandı. Aralık ayından bu yana yaklaşık 1000 e-imzalı dokümanın oluşturulduğu dijital imza sürecinde, zaman tasarrufunun yanı sıra kağıt, yazıcı, posta ve arşiv giderlerinde büyük oranda tasarruf elde edildi. SOCAR Türkiye’de ortalama 21 gün süren sözleşme işlemlerini 3 güne düşüren e-imza uygulamasıyla, giden evraklarda daha önce 5 iş günü süren işlemler de 2 günde sonuçlanır hale geldi. Basılı evrak düzenleme, manuel takip ve ıslak imza gerektiren işlemleri e-imza uygulaması ile ortadan kaldıran SOCAR Türkiye’de tüm çalışanların sisteme aktivasyonu sağlandığında yaklaşık 5 bin personel dijital imza platformunun avantajlarını deneyimleyecek.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE YILDA 300.000 TL TASARRUF HEDEFLİYORUZ”

Sürdürülebilir üretim için dijital teknolojileri tüm iş süreçlerine entegre etmeye büyük önem verdiklerini belirten SOCAR Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal Hizmetler Başkanı Sibel Uğur, “Üç yıl önce başlattığımız dijitalleşme hamlemizde e-imza uygulamasına geçerek önemli bir dönüşümü daha gerçekleştirdik. Basılı evrak ve fiziki işlem gerektiren süreçleri dijital ortama taşıyan çevreye duyarlı e-imza uygulamamız, faaliyetlerimize hız ve verimlilik katarken zaman ve kaynak tasarrufuna da imkân veriyor. Dijital iş süreçlerimizle kağıt kullanımında azalma ile 500.000 adet kağıt tasarrufu elde edebilmeyi öngörüyoruz. Bu rakam standart bir A4 kağıdı ölçeğinde hesaplandığında yılda 30 ağacın kesilmesini önlemiş olmak anlamına geliyor. Gelecek bir yılda 300.000 TL değerinde mali tasarruf hedefliyoruz. Karbon emisyonunu da yılda 8,258 kg azaltacağını öngördüğümüz dijital imza süreçlerini en kısa sürede grup şirketlerimiz bünyesindeki tüm birimlere yayarak genişletmek istiyoruz. Bu sayede sonraki yıllarda SOCAR Türkiye’ye ve topluma daha da fazla fayda sağlayabileceğiz. Tüm çalışanlarımızca benimsenen bir kurum kültürü haline getirmek istediğimiz dijital dönüşümü, sürdürülebilirlik, verimlilik ve tasarruf odaklı kurumsal faaliyetlerimizin merkezine alarak çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.