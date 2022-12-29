SOCAR Türkiye geri dönüştürdüğü kağıtlardan 10 bin fidanlık orman oluşturdu

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye, imhalık malzemelerini ormana dönüştürüyor. SOCAR Türkiye ve grup şirketlerindeki arşiv çalışmaları sonucu, saklama süreleri dolan imhalık malzemeler için dönüşüme başlandı. Proje kapsamında elde edilen gelir ile Ege Orman Vakfı’na 10 bin fidan bağış gerçekleştirildi. Menemen’de oluşturulacak SOCAR Türkiye Gönüllüleri Hatıra Ormanı için ilk fidanların dikimi, SOCAR Türkiye Gönüllüleri’nin katılımıyla yapıldı.

1.058 ağacın kesilmesi önlendi

SOCAR Türkiye’nin net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda başlayan proje, imha edilecek arşiv kâğıtlarının güvenli geri dönüşüm tesislerine götürülmesi, ardından malzemelerin tekrar kâğıt olmaları için hamur haline getirilmesiyle devam etti. Projede 62,23 ton kağıt atık geri dönüşüme gönderilerek 9 bin 240 fidanlık gelir elde edildi. SOCAR Türkiye’nin 760 fidan eklemesiyle birlikte 10 bin fidan Ege Orman Vakfı’na bağışlandı.

Geri dönüşüm sayesinde 1.058 ağacın kağıt elde etmek için kesilmesi önlendi. Kurtarılan her ağaç günde 3 insanın tükettiği oksijeni üretecek, yılda 7 kg toz ve 300 kg zehri süzecek. 10 bin fidanlık ormanla 11 bin 15 kg daha az sera gazı salımı gerçekleşecek ve 1.742 m3 su tasarrufu sağlanacak. 1 ton kâğıdın geri dönüşüme kazandırılmasıyla 17 ağacın kesilmesi önleniyor, 177 kg daha az sera gazı salımı gerçekleşiyor ve 28 m3 su tasarrufu sağlanıyor. Proje kapsamında her yıl geri dönüşümden elde edilen gelir ile fidan bağışı düzenli olarak devam edecek.

Yaklaşık 500 çalışanın oluşturduğu SOCAR Türkiye Gönüllüleri, 2020 yılından bu yana, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu şekilde çevre, sağlık, eğitim, spor, sokak hayvanları ve sosyal konularda topluma yarar sağlayacak projeler gerçekleştiriyor. SOCAR Türkiye sürdürülebilirlik yolculuğunu 2035 yılı itibarıyla %40 CO2 azaltımı ve 2050 yılı itibarıyla net sıfır emisyon olarak belirledi.