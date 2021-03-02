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SOCAR Türkiye, dijital dönüşümünü hızlandırmak için IBM Hibrit Bulut Çözümlerini seçti

IBM Cloud Pak for Business Automation, SOCAR Türkiye’nin veri yoğun süreçleri hibrit bulut ortamlarında yapay zekanın gücüyle daha iyi yönetmesine ve otomatikleştirmesine olanak tanıyacak.

İş Dünyası 02.03.2021, 10:42
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SOCAR Türkiye, dijital dönüşümünü hızlandırmak için IBM Hibrit Bulut Çözümlerini seçti

SOCAR Türkiye, operasyonlarını IBM hibrit bulut teknolojisini kullanarak dönüştürebilmek için IBM (NYSE: IBM) ile birlikte çalışacağını duyurdu. SOCAR Türkiye, IBM Cloud Pak for Business Automation çözümünü kullanarak hızlandırılmış ve basitleştirilmiş şirket içi süreçlerle dijital bir işletme yaratmayı, sonuç olarak da şirketleri genelindeki operasyonları için daha fazla çeviklik ve esneklik sağlamayı hedefliyor.

Dünyanın en köklü petrol ve doğal gaz şirketlerinden SOCAR’ın (Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi) iştiraki SOCAR Türkiye’nin 13 şirkete yayılan geniş çeşitlilikteki operasyon portföyü, belgelerin, iş akışlarının ve sistemlerin, birleşik operasyonların gerektirdiği şekilde tek, doğru ve zamanında bir görünümünü sağlamayı zorlaştırıyor. SOCAR Türkiye birbirinden ayrı sistemlerini otomasyon yetenekleri bulunan tek bir platformda birleştirmek istiyordu ve bu amaçla IBM hibrit bulut teknolojisine yöneldi.

SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon Başkanı Hakan Irgıt, çalışmayla ilgili olarak şu yorumları paylaştı: "IBM ile kurduğumuz iş birliği, dijital arşiv yönetimi ve kurumsal hafızanın tek merkeze toplanması ve dijitalleşme sürecimiz için önemli bir adım. Salgın süresince işimizde karşılaştığımız en dikkate değer zorluklardan biri, önemli ve gizli belgelerin görüntülenmesini yönetmekti. IBM Cloud Pak for Business Automation çözümünü kendi sistemimize entegre ederek; çevik, esnek ve güvenilir bir iş akışı oluşturduk. Teknoloji sayesinde, alt şirketlerdeki ilgili her bir çalışanın hibrit bulut platformuna sorunsuz olarak erişebilmesini sağlamaya odaklanıyoruz." 

IBM Cloud Pak for Business Automation çözümüne ve IBM’in sağlayacağı teknoloji uzmanlığına güvenen şirket, sözleşme ve kalite yönetimi gibi iç süreçlerini dönüştürerek yeniden planlamayı, böylece çalışanlarının üretkenliğini geliştirerek müşterilerine daha hızlı ve daha verimli hizmetler sunmayı planlıyor. IBM Cloud Pak for Business Automation, SOCAR Türkiye’nin İstanbul ve İzmir’de bulunan iki veri merkezinden hizmet sağlamasına yardımcı olacak.

SOCAR Türkiye, IBM ve IBM’in Çözüm Ortağı AKSIS'in iş birliğiyle; tüm kurumsal içerik ve süreç yönetimi, doküman sınıflandırma ve veri çıkarma platformu uygulandı. IBM Türkiye Genel Müdürü Volkan Sözmen konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "IBM Cloud Pak for Business Automation’ı kullanarak, SOCAR Türkiye’nin hibrit bulut ortamları genelinde görüş netliğine sahip, gerçek anlamda dijital bir işletme yaratmasına katkıda bulunuyoruz. Bu, sektörlerin IBM’in hibrit bulut çözümleri ile yeniden şekillendirilmesine dair mükemmel bir örnek. Uygulama, petrol ve gaz sektöründeki operasyonlara yönelik çok daha verimli ve şeffaf bir yaklaşım oluşturuluyor."

SOCAR Türkiye, IBM’in yardımıyla genel merkez ve yan kuruluşlara dağılmış çeşitli belge yönetimi ve iş akışı sistemlerinde otomasyon hizmetleri tasarlayıp oluşturacak ve çalıştıracak. Bu hizmetler SOCAR Türkiye ve iştirakleri olan; Petkim, STAR Rafineri, SOCAR Depolama, SCR, SOCAR Fiber, Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, Petkim RES, gibi alanında lider şirketleri kapsıyor.

Yerleşik yapay zekâ teknolojisiyle açık, modüler, entegre bir platform sunan IBM Cloud Pak for Business Automation; SOCAR Türkiye’nin yapılandırılmış ve yapılandırılmamış belgeleri yakalamasına, kuruluş genelindeki kurumsal belgelerde arama gerçekleştirmesine ve bu belgelere erişmesine, belgelerin yaşam çevrimini yönetmesine ve belge yönetimi ve yakalama yeteneklerini genişleterek SOCAR Türkiye’nin iç süreçlerini düzenlemesine olanak tanıyacak. 

IBM Türkiye Genel Müdürü Volkan Sözmen pandemi süreci ve dijital dönüşüm konusuna değinerek şunları söyledi: “COVİD-19 salgını pek çok kuruluşun temel operasyonlarının merkezindeki kritik iş akışlarını ve süreçleri kesintiye uğrattı. İş akışlarını daha akıllı ve hızlı yanıt verebilir hale getirebilecek yapay zekâ ve otomasyon gibi teknolojilerin önemi artıyor. SOCAR Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandırmak ve farklı birimlerde ve yan kuruluşlarda otomasyon uygulayarak verimlilikleri önemli düzeyde iyileştirmek üzere SOCAR Türkiye’nin değerli ekipleriyle iş birliği içinde bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz.” 

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