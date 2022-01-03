SOCAR Türkiye Ar-Ge, geliştirdiği ilk dijital projeyle Ufuk Avrupa Programı’nca fonlanmaya hak kazandı

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye, sürdürülebilir, verimli ve güvenli enerji arzı için Ar-Ge çalışmaları ve yenilikçi projelerine devam ediyor. SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ’nin geliştirdiği ilk dijital proje olan ve AI Platform for Integrated Sustainable and Circular Manufacturing partnerliğinde hayata geçirilen Circular TwAIn projesi, Avrupa Komisyonu Ufuk Avrupa Programı (HEUROPE) tarafından fonlanmaya hak kazandı.

Çalışma konsorsiyumunda 10 uluslararası partnerin yer aldığı proje, yapay zekâ ile büyük ölçekli üretim tesislerinde enerji verimliliği sağlayacak dijital bir aracın geliştirilmesini hedefliyor. Circular TwAIn projesiyle SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ, üretilecek dijital uygulamanın geniş ölçekli gösterimini sağlama ve PETKİM'in EO/EG tesisinde validasyon testlerini destekleme süreçlerini yönetecek. Avrupa Komisyonu Ufuk Avrupa Programı tarafından hibe bütçeyle desteklenmeye hak kazanan Circular TwaAIn projesi, ürettiği çıktılarla enerji tüketimi ve karbon ayak izinin azaltılması adına önemli katkılar sağlayacak.

“DİJİTAL TEKNOLOJİLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN KATMA DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Proje hakkında bilgiler veren SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon AŞ Genel Müdürü Bilal Guliyev, “Faaliyet altyapılarımıza entegre ettiğimiz yeni ürün ve proseslerle verimli ve sürdürülebilir üretim her zaman önceliğimiz oldu. Bu kapsamda geliştirdiğimiz ilk dijital proje olan Circular TwAIn ile dijital teknolojileri sürdürülebilir bir üretim adına çok daha etkili sonuçlar almak için kullanacağız. Orta ve uzun vadeli dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve enerji optimizasyonu stratejilerimizin geliştirilmesine hizmet edecek olan Circular TwAIn projesi, İspanya, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Kıbrıs ve Norveç'ten 10 uluslararası partnerin paydaşlığında ilerleyecek. SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon olarak geliştirdiğimiz “CO2 Fokus” “CARMOF” ve “NEFERTITI” projelerimiz, daha önce EU Horizon 2020-Karbon Yakalama, Depolama ve Kullanım Programı kapsamında fon almaya hak kazanmıştı. Partneri olduğumuz Circular TwAIn projesi, AB fonlarınca desteklenmeye değer görülen dördüncü projemiz oldu. Yenilikçi projelerimiz ve uluslararası işbirliklerimizle, sürdürülebilir gelecek için katma değer yaratmaya odaklanan çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.