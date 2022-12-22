SOCAR Başkanı Rövşan Najaf ve Beraberindeki Heyet Türkiye Ziyareti Gerçekleştirdi

Heyet, ilk olarak Ankara`da Azerbaycan halkının Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in adını taşıyan parkta bulunan Ulu Önder anıtını ziyaret ederek anıtın önüne çiçekler bıraktı.

Ardından SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2022 yılı sonuçlarına yönelik değerlendirmeler yapılırken, 2023 yılı için planlar belirlendi.

Azerbaycan gazını Türkiye’ye ve Avrupa'ya taşıyan Güney Gaz Koridoru’nun önemli halkalarından biri olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) Yönetim Kurulu toplantısında, TANAP’ın bu yılki faaliyetleri hakkında sunumlar yapıldı, geleceğe yönelik hedefler ve bu doğrultuda yapılacak çalışmalar müzakere edildi.

Ziyaret kapsamında ayrıca SOCAR Başkanı, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldi. Görüşmede, ülkelerimiz arasındaki karşılıklı dostluk ve kardeşlik ilişkilerinden, üst düzey stratejik ortaklıktan duyulan memnuniyet dile getirilirken, Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanı da dahil olmak üzere her alanda faydalı işbirliğinin başarılı bir şekilde ilerlediği vurgulandı. Bu kapsamda SOCAR'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin genişletilmesiyle ve iki taraf için de önem taşıyan çeşitli konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

SOCAR heyeti, 21 Aralık 2022 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile de bir araya geldi. Toplantıda SOCAR ile TPAO arasındaki verimli işbirliği ele alınırken, mevcut ve olası işbirliği fırsatları görüşüldü.