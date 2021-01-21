SOCAR AVIATION, Adnan Menderes Havalimanı’nda yakıt teminini kendi tesisinden yapmaya başladı

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin, Türk havacılık sektörüyle birlikte büyüyen markası SOCAR AVIATION, İzmir’de yer alan Adnan Menderes Havalimanı’ndaki yakıt tedarikini artık kendi tesisinden yapacak. SOCAR Türkiye’nin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından açılan ihaleyi SOCAR AVIATION markası ile kazanmasının ardından faaliyete alınan Adnan Menderes İkmal Tesisi, ilk yakıt ikmalini 5 Aralık 2020’de Türk Hava Yolları’na (THY) gerçekleştirdi.

YILDA 9 BİN UÇAĞA YAKIT İKMALİ YAPILACAK

Adnan Menderes’teki tesis ile birlikte SOCAR Türkiye, ikinci hava ikmal tesisini faaliyete geçirmiş oldu. SOCAR AVIATION’ın tadilat ve ruhsatlandırma işlemleri sonrası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisansı alınan Adnan Menderes İkmal Tesisi’nde, 750 metreküp kapasiteli iki adet jet yakıtı tankı bulunuyor. Toplam 2.500 metrekarelik alan üzerine kurulu olan tesis, mevcut altyapısı ile yıllık 182 bin metreküp yakıt kapasitesine sahip. Bu kapasite, havalimanının toplam tüketiminin yüzde 60’ına karşılık geliyor. Bu kapsamda yılda yaklaşık dokuz bin uçağa yakıt ikmali yapılması öngörülüyor.

SIRADA YENİ HAVALİMANLARI VAR

SOCAR AVIATION, 2013 yılında başladığı havacılık faaliyetlerinde pek çok havalimanının jet yakıtı tedarikçisi konumuna geldi. Artık kendi tesisinden yakıt ikmali sağladığı Muğla Milas-Bodrum ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarının yanı sıra İstanbul Sabiha Gökçen, Antalya, Muğla Dalaman, Ankara Esenboğa, Trabzon, Samsun Çarşamba, Adana, İstanbul İGA havalimanlarının da yakıt ihtiyaçlarını karşılıyor. Yakıt ikmali alanında yatırımlarını sürdüren SOCAR AVIATION, önümüzdeki dönemde yeni ikmal tesislerini de devreye almayı hedefliyor. SOCAR Türkiye’nin enerji zincirinin tüm halkalarını kapsayan entegre yapısı sayesinde, STAR Rafineri’nin jet yakıt üretim kapasitesinin avantajına da sahip olan SOCAR AVIATION, Türk havacılık sektörüne en iyi şekilde hizmet vermek üzere çalışmalarını sürdürüyor.