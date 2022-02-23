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Smart Güneş Teknolojileri, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına girdi

Üretimi ve yatırımları ile güneş enerjisi sektörünün önde gelen markalarından biri olan Smart Güneş Teknolojileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin yer aldığı “Türkiye 100” sıralamasına girdi. Fotovoltaik panel üretimine geçtiği 2017 yılından bu yana, her yılı başarılı organik bir büyüme kaydederek tamamlayan Smart Güneş Teknolojileri, TOBB öncülüğünde gerçekleşen çalışma ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alarak bu başarısını taçlandırdı.

İş Dünyası 23.02.2022, 11:02
Smart Güneş Teknolojileri, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına girdi

Yerli panel üretimi ve mühendislik hizmetlerinin yanı sıra, yatırımcı olarak da güneş enerjisi sektörünün gelişimine katkıda bulunan Smart Güneş Teknolojileri, gösterdiği hızlı büyüme ile ülkemizde güneş enerjisi sektörünün de büyümesine öncülük eden kuruluşlar arasında yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğinde gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, Smart Güneş Teknolojileri hızlı büyüme oranları ile ülkemizin sayılı kuruluşları arasında girdi. Smart Güneş Teknolojileri 2017-2019 satış geliri artış hızına göre yapılan sıralamada Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer aldı.

BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, listede yer almaktan onur duyduklarını belirtirken, zorlu pandemi koşullarına rağmen büyümeye devam ettiklerini belirtti. Çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri ile Smart Güneş Teknolojileri’nin emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Demirdağ, şu değerlendirmeyi yaptı: “Ağustos 2017 tarihinde Gebze’deki fabrikamızda panel üretimine başlarken kendimize o gün için ulaşılması zor görünen hedefler koymuştuk. Güneş panelinde yerlilik oranını artırmak, ülkemize ithalatı azaltırken, başka ülkelere ihracat yapmak gibi hedeflerimiz vardı ve hepsine ulaştık. Bu süreçte bir yandan yatırım yapmaya devam ettik, üretim kapasitemizi artırdık, diğer yandan da güneş enerjisi sektörüne giren yeni yatırımcıların yanında yer aldık. Devam eden ve dünya ekonomilerini, özellikle de üretim yapan şirketleri zorlayan pandemi koşullarına rağmen büyümemizi sürdürüyor ve bunun için çok çalışıyoruz. Hücre üretim tesisi kurmaya yönelik bir yatırım gerçekleştiriyoruz; 2022 yılında bu üretim tesisinin faaliyetlere başlamasını planlıyoruz.

Bununla beraber, bizim için büyümek sadece rakamlardan ibaret değil; Smart Güneş Teknolojileri gibi şirketlerin büyümesi Türkiye ekonomisi için önemli bir katma değer, dünya için de yeşil bir gelecek demek.”

YATIRIMLAR VE ÜRETİM ARTTI

Güneş enerjisinin Türkiye ve dünyada yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren Smart Güneş Teknolojileri’nin teknolojiye ve ArGe’ye yaptığı yatırımları 2021 yılı boyunca da sürdürdüğünü vurgulayan Demirdağ, şunları söyledi: “Kurulduğumuz 2009 yılından bu yana güneş enerjisi sektörüne yaptığımız yatırımları katlayarak yola devam ediyoruz. Tüm çabamız; Türkiye’nin güneş teknolojisi alanında önde gelen ülkelerden biri olması için. Tüm zorlu koşullara rağmen Gebze’deki üretim tesislerimizin kapasitesini 1.000 MW’a ulaştırmayı başardık, yeni hat yatırımlarımız ile ürün portföyümüze yeni nesil ürünler eklemeyi başardık. Smart Güneş Teknolojileri olarak tüm zorlu koşullara rağmen üretime ve yatırıma devam etmek, genç ve yenilikçi bir teknoloji şirketi olarak sektörümüze ilham vermek istiyoruz. ‘Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi’ arasına girmek bizim için bu açıdan da büyük anlam taşıyor.”

#smart #güneş #Teknoloji #türkiye #şirket #üretim #Enerji
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