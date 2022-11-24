Skytech ve Hyundai televizyon grubunda iş birliğine imza attı

Ünsal Group çatısı altında faaliyet gösteren Skytech, Hyundai ile gerçekleştirdiği iş birliğinin imza töreni; Ünsal Group Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Ünsal, Skytech CEO’su Uğur Ünsal ve Hyundai Avrupa Şubeler Direktörü Hyundae Kim’in yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın da katılımıyla gerçekleşti. Hyundai’nin televizyon grubunda 5 ülkenin üretim, satış, pazarlama ve dağıtım haklarını alan Skytech, iş birliği kapsamında, 3 yıl boyunca Hyundai markasıyla ürettiği televizyonları Türkiye, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Sırbistan ve Hırvatistan’a satacak. İş birliği doğrultusunda bugüne kadar 20 milyon dolarlık üretim yatırımı gerçekleştiren Skytech, 2024 yılına kadar yaklaşık 10 milyon dolarlık daha ek yatırım yapacak. Avrupa’da global satış ağı kurmayı, depo açmayı da planlayan Skytech’in hedefleri arasında Hyundai’nin televizyon teknolojileri alanında dünyadaki en büyük tedarikçisi olmak yer alıyor.

Skytech, Türkiye üretim ve ihracatına olan katkılarını artıracak

İş birliği ile ilgili görüşlerini paylaşan Ünsal Group Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Ünsal, “Grup olarak; inşaat ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca savunma sanayisine yönelik üretim yapan ayrı bir elektronik şirketimiz bulunuyor. Grup olarak son derece başarılı ve verimli bir yıl geçiriyoruz. 2022 yılında yaklaşık 1,5 milyar TL ciroya ulaştık. Grup olarak 2022 yılı hedeflerimizin de üzerine çıktık. Global marka iş birliklerimiz ile hem grup olarak hem de teknoloji tarafında çok ciddi atılımlar gerçekleştirdik ve atılımlarımıza devam ediyoruz. Skytech, ihracatı, istihdam rakamları ve grup cirosu içinde yüzde 30’a ulaşan payı ile grubumuzun en önemli şirketlerinden. Skytech, Hyundai iş birliği ile hem grup cirosu içindeki payını ve konumunu hem de Türkiye üretim ve ihracatına olan katkılarını artıracak. Ülkemizin ve grubumuzun geleceği adına böylesi büyük bir iş birliğine imza attığımız için son derece gururluyuz” diye konuştu.

Skytech CEO’su Uğur Ünsal - Hyundai Avrupa Şubeler Direktörü Hyundae Kim - Ünsal Group Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Ünsal

“Türkiye televizyon pazarındaki payımızı yüzde 15’e çıkaracağız”

İş birliğini, Skytech’in adını tüm dünyaya duyurmak için önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyleyen Skytech CEO’su Uğur Ünsal; “Firma olarak, yıllık 3 milyon adet üretim kapasiteli, 4 adet TV, 2 adet elektrikli ev aletleri üretim hattı ve 4 adet tam otomatik anakart dizgi hattı bulunan tesisimizde 380 farklı üretim gerçekleştiriyoruz. Bugün üretimimizin yüzde 30’unu 17 ülkeye ihraç ediyoruz. Skytech’in yeni ülke ve pazarlara giriş kapısı da olacak iş birliği ile ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını yakın gelecekte 50’ye taşıyacağız. İhracatımızı da her yıl yüzde 50 oranında büyütmeyi hedefliyoruz. Türkiye’de yüzde 7 olan televizyon pazarındaki payımızı yüzde 15’e çıkaracağız. Üretim, satış ve ciromuzda ciddi bir atılım olacak iş birliği ile 2023 yılı içerisinde sadece Hyundai ürünleri ile 30 milyon dolar, 3 yıl toplamında ise 120 milyon dolar ciro hedefliyoruz. Hyundai iş birliği ile global marka olma yolunda adımlarımızı hızlandırırken, Türkiye’nin teknoloji üretimi konusundaki potansiyelini daha yukarı taşıyacağız.” açıklamalarında bulundu.

Uğur Ünsal: “Hedefimiz, dünyanın birçok ülkesindeki Hyundai temsilcisini Asya’dan Türkiye pazarına çekmek”

İş birliğinin sadece Skytech’in gelecek hedeflerine değil Türkiye teknolojisine, ihracatına ve üretimine de son derece önemli katkıları olacağına inandıklarını kaydeden Uğur Ünsal, “Teknoloji üreticisi olarak bu iş birliği ile uzun dönemde farklı ülkelere de Hyundai TV gurubu ürünlerini satmayı amaçlıyoruz. Dünyanın birçok ülkesindeki Hyundai temsilcisini Asya’dan Türkiye pazarına çekip üretim ve dağıtım planımız bulunuyor. Avrupa Gümrük Birliği içerisinde bulunan ülkemizde herhangi bir stok ya da minimum sipariş limitleri olmadan üretim gerçekleştirmeyi ve ölçek ekonomisi yaratmayı istiyoruz.” dedi.

“Skytech ile iş birliğimizin uzun yıllar devam edeceğini düşünüyoruz”

Skytech ile iş birliğinden son derece büyük mutluluk duyduğunu belirten Hyundai Avrupa Şubeler Direktörü Hyundae Kim; “İş birliğimizin Skytech’in Hyundai’ye olan katkılarıyla uzun yıllar devam edeceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda ürünlerimiz ile birçok pazarda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.