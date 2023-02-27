Skytech, HOST İstanbul’da yeni akıllı televizyonlarını  tanıtacak

Akıllı TV modelleri ile ön plana çıkan Skytech, 9-12 Mart 2023 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan HOST İstanbul Fuarı’nda yeni akıllı televizyonlarını tanıtacak.

Ünsal Group çatısı altında faaliyet gösteren Skytech teknoloji dünyasında lider kuruluşlar arasında yer almayı başarmış durumda. Üretimini yaptığı akıllı televizyonlar, fiyat-performans açısından da tüketicilerden tam not alıyor.

Türkiye'de yüzde 7 olan televizyon pazarındaki payını yüzde 15'e çıkarmayı hedefleyen Skytech, 2023 yılına önemli iş birlikleriyle giriyor. Marka, geçtiğimiz aylarda Hyundai ile yapılan anlaşma ile 30 milyon dolar, 3 yıl toplamında ise 120 milyon dolar ciro hedefliyor. Türkiye'nin teknoloji üretimi konusundaki potansiyelini daha yukarı taşımayı hedefleyen Skytech, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan HOST İstanbul Fuarı’nda yeni akıllı televizyonlarını tanıtmayı planlıyor.

HOST Istanbul | 9-12 Mart 2023

16. Uluslararası Türkiye Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, HOST Istanbul 9-12 Mart 2023'te Tüyap Beylikdüzü’nde kapılarını açacak! HOST Istanbul, cam, porselen ve seramikten elektrikli ev aletlerine, metal mutfak eşyalarından plastik ev gereçleri/bahçe aksesuarlarına, dekoratif ürünlerden mutfak eşyalarına kadar yaşam alanlarına şıklık, estetik ve işlevsellik katan yüzlerce yeni tasarımı bir arada sunacak.