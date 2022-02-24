Sintek Group’tan Avrupa hamlesi!

ABD ve Afrika’daki müşterilere de hizmet sunacak

Sintek BV, Avrupa’daki potansiyel müşterilerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Afrika’daki potansiyel müşteriler de yatırım için kredi, hibe kanalları konularında Sintek BV’nin sunduğu olanaklardan faydalanacak. Sintek BV, Sintek Group’un Türkiye’de de yürüttüğü şekilde iş ahlakı ve etik değerlere bağlı olarak faaliyeti sunacak.

Onur Atakay: “Türkiye’nin sahip olduğu gücü dış pazara yansıtıyoruz”

Sintek BV ile açıklamalarda bulunan Sintek Group Kurucu Ortağı Onur Atakay: “Sintek Group olarak, ülkemizde önemli bir yere sahip olan çimento, enerji, demir-çelik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere birçok sektör için çalışmalara imza atıyoruz. Yurt dışındaki gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Türkiye’nin sahip olduğu gücü dış pazara yansıtıyoruz. Amsterdam merkezli Sintek BV ile Avrupa pazarındaki potansiyel müşterilere, Çin ve Avrupalı rakiplerimiz karşısında hizmet sunacağız. Ayrıca Avrupa’nın yanı sıra ABD ve Afrika’daki potansiyel müşteriler de Sintek BV’nin sunduğu olanaklardan ve hizmetlerden faydalanacak.” dedi.

İlker Bozkurt: “Parlayan yıldız Afrika’da da fırsatlar gün geçtikçe artıyor”

Sintek BV Genel Müdür Yardımcısı İlker Bozkurt ise: “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin etkili bir şekilde uygulamaya başlamasıyla Avrupa kıtasında çok önemli fırsatlar ortaya çıktı. Hollanda yapılanmamız Sintek BV ile bu fırsatları değerlendirmek öncelikli hedefimiz. Bunun yanında özellikle ABD Hükümeti’nin planladığı 2,3 trilyon dolarlık altyapı modernizasyon paketi ile inşaat sektörü ve dolayısı ile ana müşterilerimiz olan çimento üreticileri yatırım kararları almaya başlamış durumda. Parlayan yıldız Afrika’da da fırsatlar gün geçtikçe artıyor. Burada da çimento muadili (kalsinekil vb.) üretim yatırımlarını ayrıca takip ediyoruz. Öncelikli pazarımız Avrupa olmakla beraber, ABD ve Afrika lokasyonları için de Hollanda ofisimizden hizmet vereceğiz.” açıklamasında bulundu.