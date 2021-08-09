Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı girişimi Kızılbük GYO, halka arzda başarısız oldu

Borsada ismi sık sık çeşitli operasyonlarla anılan Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (#SNGYO), Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arzında hedeflediği sonuçlara ulaşamadı. Son dönemde yapılan halka arzlarda 10 kata varan fazla talep gelirken Sinpaş, satışa sunduğu 60 milyon adet hissenin sadece 13 milyon 371 bin adedini satabildi. Halka arzın gerçekleşebilmesi için grup şirketi Sinpaş Yapı Endüstri ve Ticaret hisselerin yüzde 77.71’ini satın almak zorunda kaldı. 4-5-6 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen satışla ilgili KAP’a yapılan açıklamada, 1 lira nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 15.80 lira olarak gerçekleştiği belirtildi.

BİREYSEL YATIRIMCININ İLGİSİ DÜŞÜK KALDI

Halka arz edilen 60.000.000 TL nominal değerli payların %60’ına denk gelen 36.000.000 TL nominal değerli paylar yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilmişti. Halka arz sonuçlarına göre 36 milyon adet hisseye sadece 9 milyon 941 bin adet talep geldi. Kurumsal yatırımcılara ise 24 milyon adet yani halka arzın yüzde 40’ının satılması öngörülüyordu. Bu rakam iki kattan fazla artarak 50 milyonu geçti. Büyük bir kısmını Sinpaş’ın grup şirketleri olmak üzere kurumsal yatırımcılar nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 83,43’üne denk payları aldı.

Kaynak: borsagündem.com