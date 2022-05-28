Sinpaş, cennet koyu maden sahasına çevirdi

Muğla Marmaris’in en güzel koylarından olan Kızılbük’te inşaatı süren Sinpaş GYO projesine tepkiler sürüyor. Marmaris Kent Konseyi öncülüğünde bölgede yaşayan yurttaşlar, proje sahasında inceleme yapmak istedi.

Şirket incelemeye izin vermedi. Yurttaşlar ise proje alanına deniz yoluyla giderek incelemede bulundu.

Yapılan inceleme sonrası değerlendirme yapan Marmaris Kent Konseyi’nden avukat Arzu Alper, şirketin bölgeyi maden sahasına çevirdiğini söyledi.

Birgün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre şirketin alanda geçtiğimiz günlerde dinamitle patlama yapması büyük tepki çekmişti.

Avukat Alper, patlama yapılan yerin Marmaris Milli Parkı’nın içerisinde kaldığını belirtti. Alper, patlama sonucu kıyının, ormanın ve endemik türlerin tahrip edildiği tespit ettiklerini söyledi. Alper ayrıca sahile dışarıdan kum getirildiğini de dile getirdi.

HALK GİREMİYOR

Projenin acil durdurulması gerektiğine vurgu yapan Alper, “Bu proje cennet koyu cehenneme çevirdi. Buna kimse engel olmuyor. Belediye, bakanlık projeye sessiz kalıyor. Projeye karşı mahkememiz devam ediyor ama şirket bölgeyi tamamen tahrip etmiş. Buna izin verilmemesi gerekiyor. Proje Milli Parkın içine girmiş. Kıyılar halka açık olması gerekiyor ama şu anda halk bölgeye giremiyor. Şirket kapı koymuş ve önüne güvenlik koymuş” diye konuştu. Avukat Alper, ayrıca şirketin diğer koylara gidilmesi için yeni yollar yapmaya çalıştığını da belirtti.

Şirket tepkilerin ardından açıklama yapmıştı. Açıklamada Marmaris Kent Konseyi üyelerinin toplumu yanlış bilgilendirdiğini öne sürmüştü. Ayrıca şirket çevreye zarar vermediğini öne sürmüştü.

NE OLMUŞTU?

Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde Emin Hattat tarafından 30 yıl önce inşaatı başlatılan otel, 2009’da Sinpaş Holding’e satıldı. 1988 yılında Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başladı. Fakat 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilemedi.

Emin Hattat, 2006’da iflas edince de inşaat tamamen durdu. Sinpaş Holding, 2010 yılı başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler’de belediyenin fen işleri müdürlüğüne başvurdu. Belediyeyse imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermemişti.

Muğla Valiliğiyse devam eden Kızılbük Wellness Resort inşaatı için 13 Ağustos 2021’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. Son olarak şirket tarafından inşaatı süren resort otel ve devre mülk projesine karşı mücadele eden Marmaris Kent Konseyi, Milli Park alanı içinde dinamitlerin patlatıldığı anları paylaşmasıyla proje yeniden gündeme geldi.