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SİNOZ’dan Kadınlar Günü’ne özel kampanya
SİNOZ Kozmetik kısa zamanda çok sevilerek kadınların favori bakım ürünleri arasına giren No:16 Miracle Oil Bakım yağı için mart ayı boyunca TV, bilboard ve radyolarda yayınlanacak olan Kadınlar Günü'ne özel reklam kampanyasını başlattı.
İş Dünyası 07.03.2022, 20:28
%100 yerli üretimle Türkiye'nin cilt bakım öncüsü olan SİNOZ, 25'ten fazla ülkede tüketiciyle buluşan ve içinde 16 değerli yağın mucizevi bileşimi olan No:16 Miracle Oil’in marka yüzü olarak model Dilara Kurşun’u seçti.