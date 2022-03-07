SİNOZ’dan Kadınlar Günü’ne özel kampanya

%100 yerli üretimle Türkiye'nin cilt bakım öncüsü olan SİNOZ, 25'ten fazla ülkede tüketiciyle buluşan ve içinde 16 değerli yağın mucizevi bileşimi olan No:16 Miracle Oil’in marka yüzü olarak model Dilara Kurşun’u seçti.