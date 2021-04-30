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SİNOZ’DAN ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL MUHTEŞEM KAMPANYA

Tüm kadınların vazgeçilmez markası Sinoz, her anımızı değerli kılan annelerimizin bu özel gününü muhteşem bir kampanya ile kutluyor.

İş Dünyası 30.04.2021, 23:11
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SİNOZ’DAN ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL MUHTEŞEM KAMPANYA

Sinoz, Anneler Günü'ne özel tüm ürünlerde yüzde 70’e varan indirim fırsatı sunuyor. Onların sıcacık gülüşleri için Tüm Ürünlerde %70’e Varan İndirim www.sinoz.com.tr de sizi bekliyor.

Kadınların cildine değer katan Sinoz, Anneler Günü'nde de Türkiye'nin birçok iline kolay sipariş ve hızlı teslimat hizmetine kesintisiz devam ediyor.

Sinoz ile “Güzelliğinin Farkına Var”.

Sinoz ile ilgili detaylı bilgi, ürünler ve kampanyalara www.sinoz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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