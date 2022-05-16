Sinoz'un yeni reklam filminin yüzü Asena Keskinci oldu...

Cilt lekelerini, foto yaşlanmayı hatta cilt kanseri oluşumunu bile önlemek için en önemli bakım ürünlerinin başında gelen güneş kremi yaz aylarında çok daha fazla ihtiyaç duyulan bir ürün haline geliyor. Türkiye’nin kozmetik markası Sinoz’un cilt lekelerine çözüm ürünleri arasında en tercih edilen marka oluşu ve cilt lekeleri konusunda yüksek uzmanlığı, markanın yeni güneş kreminde de kendini gösteriyor.

Çok yüksek güneş koruma faktörü yanında leke giderici ve yeni lekelerin oluşumunu önleyici performanslı içerikleriyle Sinoz Güneş Kreminin etkisini hisseden Asena Keskinci, reklam filminde "Senin güneş kremin cildini korurken lekelerinle de savaşıyor mu?” diye soruyor. Kendisi de özel bir cilt rengine sahip olan güzel oyuncu, “Bildiğin tüm güneş kremlerini unut!” diye seslendiği kadınlara Sinoz’un özel formülünü ve koruyucu etkisini anlatacak.

Başarılı oyuncu Asena Keskinci, Hırsız-Polis, Bez Bebek, Dedemin Dolabı gibi yapımlarda çocuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra Nuri Bilge Ceylan imzalı “Ahlat Ağacı” filminde, Masumiyet dizisinde ve son olarak “Adı Sevgi” dizisinde rol almıştı.