Sinoz'un marka ve pazarlama yönetimi deneyimli ellerde

E-ticaret ve kozmetik alanlarında adından sıkça söz ettiren Sinoz'da, Pazarlama ve Marka Direktörlüğü görevine Ebru Bakanay getirildi. 2018 yılından bu yana kurumu farklı alanlarda temsil eden Bakanay, Beykent Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümü mezunu.

Çalışma hayatına, CarrefourSA Genel Müdürlüğü Lojistik departmanında başlayan Ebru Bakanay, Marka ve Pazarlama alanına duyduğu ilgi ile 2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Yüksek Lisans Programını bitirdi. Daha sonra, “Coca Cola’da Saha Satış Sorumlusu” olarak görev yaptı. Destek Patent firmasında “Marka Proje Yöneticisi” olarak görev aldığı sırada; firmaların Kurumsallaşma, Markalaşma, Marka Değerleme ve Turquality gibi süreçlerinde çeşitli projeler yürüten Bakanay, evli ve bir çocuk annesidir.