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SİNOZ, Son Nokta Teslimatı Projesi ile ödüle layık görüldü

Kurulduğu günden bu yana gerek ürünleri gerek marka değeri ile pek çok ödülü göğüsleyen SİNOZ’a bir ödül de Atlas Lojistik Ödülleri jürisinden geldi. Atlas Lojistik Ödülleri tarafından SİNOZ Kozmetik – Son Nokta Teslimatı Projesi ile ‘Jüri Özel Ödülü’ ne layık görüldü.

İş Dünyası 29.12.2020, 11:01
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SİNOZ, Son Nokta Teslimatı Projesi ile ödüle layık görüldü

Pandemi döneminde sergilediği başarılı çalışmaları, hızlı uygulamaları ve kurduğu kendi lojistik alt yapılanması ile göz dolduran Türkiye’nin yerli kozmetik markası SİNOZ, ödüllerine Atlas Lojistik ‘Jüri Özel Ödülü’nü de ekledi. 81 ilde aynı gün teslimat hedefiyle başladığı projede 50 ile ulaşan, kurduğu cep depolarla istihdama katkı sağlayan SİNOZ, siparişini kısa sürede teslim alan müşterilerinin memnuniyeti sayesinde bu özel ödüle layık görüldü. Pandemi ile birlikte kendi ürünlerinin dağıtımını teslimatın aynı gün gerçekleşmesi için kendisi üstlenen SİNOZ, başarılı çalışmaları ile övgülerin yanı sıra ödülleri de ekliyor.

SİNOZ’un aldığı ‘Jüri Özel Ödülü’ ile ilgili olarak SİNOZ Kozmetik CEO’su Yasin ÇÖREKCİ, “2008 yılında kurduğumuz SİNOZ ile hedeflediğimizgüçlü ve kaliteli Türk kozmetik markası olma idealimize bugün ulaştık. Pandemi döneminde yıllardır mücadelesini verdiğimiz ve alt yapı çalışmalarını her geçen gün daha da güçlendirdiğimiz e-ticaret alanında nihayet çalışmalarımız takdirleri ve ödülleri topluyor. Daha önce göğüslediğimiz‘Altın Marka Ödülü’, ‘Tüketici Kalite Ödülü’, ‘En İyi Lüks Bakım Ürünü’gibi takdirlerin arasına bugün Atlas Lojistik Ödüllerinde ‘Jüri Özel Ödülünü’ de ekledi. Tabi ki bu başarı tesadüf değil pandemi başlamadan bizim çoktan aksiyona geçtiğimiz hijyenik paketleme ağımız, pandemi öncesi pilot çalışmalarını hali hazırda yürüttüğümüz lojistik alt yapı çalışmalarımız ve Son Nokta Teslimatı projemiz ilebugün bu özel ödülü de ailemize ekledik. Başarının tesadüf olmadığı böylesine özel hissettiren anlara imza attığımız için gururluyuz” dedi.

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