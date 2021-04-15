SİNOZ İLE “GÜNEŞ LEKELERİ” DERT OLMAKTAN ÇIKIYOR

Bu serinin en etkili ürünlerinden biri olan Sinoz Leke Karşıtı Güneş Koruyucu Krem güneş ışınlarının oluşturabileceği cilt lekelerine karşı etkili koruma sağlıyor. Zararlı ışıkları cildinizden uzak tutuyor ve cildinize hak ettiği özeni göstermenizi sağlıyor.

Cilt lekelenmeleri ve yaşlanma belirtileri gibi durumlar için özel olarak geliştirilmiş bir formüle sahip Sinoz Leke Karşıtı Güneş Koruyucu Krem, içindeki bitkisel zerdeçal özü ile cildin elastikiyetini korumaya, tahriş olmuş cildi yatıştırmaya yardımcı oluyor. Cilde aydınlık bir görünüm vermeyi, içerdiği antioksidanlarla ince çizgi ve kırışıklık oluşumunu önleyerek cilt tonunu eşitlemeyi amaçlayan ürün, yağsız formülüyle favori güneş kreminiz olmayı hedefliyor.

Sinoz’un cilde dost formüllerle oluşturulan ipeksi dokunuşuna sahipgüneş kremi, gönül rahatlığıyla kullanım sağlarken lekelerle arasına mesafe konan cildiniz, bu sayede renk eşitsizliklerinden de korunabiliyor.

Kadınların vazgeçilmez markası Sinoz, cilt bakım ürünleriyle Türkiye'nin bir çok iline kolay sipariş ve hızlı teslimat imkanı sağlıyor.

Sinoz Leke Karşıtı Güneş Koruyucu Krem SPF 50+ Fiyat: 99.90TL

Sinoz Yağlı Ciltler İçin Güneş Koruyucu Krem SPF 50+ Fiyat: 79.90TL

Sinoz ile “Güzelliğinin Farkına Var”.

Sinoz ile ilgili detaylı bilgi, ürünler ve kampanyalara www.sinoz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.