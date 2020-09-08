Sinoz'dan yaz'ın son günlerine özel bakım kampanyası

Güneş ışınlarının hala çok güçlü olduğu eylül dönemlerinde, güneş lekelerinizi yok etmek hayal değil. Cilt lekelerinin oluşumunda önemli bir etken olan güneşin cildimize yararları kadar zararları da tartışılmaz bir gerçek. Özellikle yoğun bir şekilde güneşe maruz kalan ciltlerde oluşan kararma ve lekeler için geliştirilen %3 C Vitamini içeren özel formülü ile Sinoz Leke Kremi Sonbahara özel 89TL üstelik aloe vera ve salatalık özlü Yüz Temizleme Jeli hediyesi ile birlikte.

Sinoz Leke Kremi, sabah ve akşam düzenli olarak kullanıldığında; hem güneşin neden olduğu hem de yaşlanmaya bağlı lekelerin oluşumunu önlemeye yardımcı olan ödüllü Sinoz Leke Kremi, cilde ihtiyacı olan nemi sağlayarak canlı ve aydınlık bir görünüm sağlıyor.

Sinoz Yüz Temizleme Jeli, içeriğindeki aloe vera ve salatalık özleri ile cilde tazelenmiş bir görünüm ve hoş koku sağlayan temizleme jeli, Provitamin B3 ile de gereken nem desteğini vererek gün boyu ferahlık ve arınmışlık hissi yaşatıyor.

Sinoz web sitesine özel daha pek çok kampanya ile sonbaharı karşılamaya ve yenilenmiş bir cilt sunmaya devam ediyor.

Kampanyalar hakkında detaylı bilgi almak için www.sinoz.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.