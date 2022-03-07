Sinoz'dan Kadınlar Günü'ne özel kampanya Favori SİNOZ ürünleri yüzde 50 indirimli

Yüz, vücut, saç ve ev yaşam kategorilerinde profesyonel ürün seçeneklerine sahip SİNOZ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü efsane bir kampanya ile kutluyor. Kadınların favori ürünlerinden; onarıcı ve antioksidan etkili 16 farklı bitkisel yağ karışımından oluşan No:16 Miracle Oil, yaşlanma karşıtı bakımda altın mucizesi 24K Gold Beauty Serum, Sinoz’un imza kokusuyla Gold Aura Vücut Peelingi ve leke denilince akla ilk gelen kurtarıcı Sinoz Leke Kremi cilt bakım rutininde yüzde 50 indirim imkânı ile kadınların yanında oluyor.

Profesyonel seri ile mucizevi bakımın adresi SİNOZ

Her evde profesyonel bakım imkânı sunan etkili içeriği ve davetkar renkli ambalajları ile kadınların cilt bakım rutininde yer verdiği SİNOZ ürünleri Kadınlar Günü’ne özel 1-15 Mart arası yüzde 50 indirimli. Yaz bakımına hazırlık sürecinde vazgeçilmez parçalardan olacak SİNOZ ürünleri ile her kadın zamana meydan okuyor.

No:16 Miracle Oil, 16 değerli mucizevi bitkisel yağ karışımından oluşan nemlendirici, besleyici, yatıştırıcı, yenileyici ve tazeleyici gücü ile özellikle hassas ve çok kuru cilt, vücut, el, tırnak ve cansız saçlarda profesyonel bakım sağlıyor. Kompakt bakımın hızlı etkisini tatlı cheescake kokusu ile sunan No:16 Miracle Oil, aile boyu kullanım sunuyor.

PSF: 169,90 TL

24K Altın Yüz Bakım Serumu, içeriğinde yer alan kolajen, hyalüronik asit ve altın parçacıkları ile daha sıkı ve ışıltılı bir cilt sunuyor. İhtişamını altından alan serum, anında etkisiyle kadınların vazgeçilmez bakım parçası oluyor. PSF: 139,90 TL

Sinoz’un imza kokusuyla kadınların spa ve el-ayak bakım rutinine eşlik eden Sinoz Gold Aura Vücut Peelingi, hem nemlendirme hem de arındırma özelliği ile öne çıkıyor. Çay Ağacı Yağı, Hindistan Cevizi Yağı ve Salatalık Çekirdeği Yağının Deniz Tuzu ile birleşiminden oluşan Sinoz Gold Aura Vücut Peelingi, E Vitamini ile de zengin bakım sunuyor.

PSF: 114,70 TL

Sinoz Leke Kremi, sabah ve akşam düzenli olarak kullanıldığında hem güneşin neden olduğu hem de yaşlanmaya bağlı lekelerin oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor. Cilde ihtiyacı olan nemi sağlayarak canlı ve aydınlık bir görünüm sağlayan Sinoz Leke Kremi, içeriğindeki yüzde 3 C vitamini ile cildi beslerken nemlendiriyor. PSF: 149.90TL

Kadınların cildine değer katan SİNOZ, cilt bakım ürünleriyle Türkiye'nin birçok iline kolay sipariş ve hızlı teslimat imkânı sağlıyor.

SİNOZ ile “Güzelliğinin Farkına Var”

SİNOZ ile ilgili detaylı bilgi, ürünler ve kampanyalara www.sinoz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.