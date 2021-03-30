Sinoz'dan bir mucizevi ürün daha; Retouch Ton Eşitleyici Krem
Kadınların gözde markası Sinoz,cilt tonunda eşitsizlik olan kadınlar için çözüm odaklı ve çok etkili Sinoz Retouch Ton Eşitleyici Krem ile karşınızda. Sinoz efektif ürünlerine, kalıcı çözüm ve kadifemsi bir cilt için mucizevi bir dokunuş sunan Retouch Ton Eşitleyici Krem'i ekledi.
Sinoz Retouch Ton Eşitleyici Krem’in mucizevi içeriği sayesinde; pürüzsüz, ışıltılı, nemini kazanan ve lekelere karşı koruma altındaki cilt, kusursuzluğa bir adım daha yaklaşır. Her cilt tonunda etkili bakım sunan Sinoz Retouch, cildin nefes almasına yardımcı özel geliştirilmiş formülü ile gözenek görünümünün düzenlenmesinde aktif rol oynar.
Hafif yapısı ile yokmuş hissi vererek güzellik adına tüm şartları eşitleyen Sinoz Retouch Ton Eşitleyici Krem; içeriğindeki Kolajen, Hyalüronik Asit ve E vitamini sayesinde, cilt ile lekeler arasında bariyer oluşturur.
Sinoz, Retouch Ton Eşitleyici cildinizin güzelliği için tüm engelleri ortadan kaldırıyor ve mükemmel bir görünüm için tüm şartları eşitliyor.
PSF Fiyatı: 179.90TL
Sinoz ile “Güzelliğinin Farkına Var”.
Sinoz ile ilgili detaylı bilgi, ürünler ve kampanyalara www.sinoz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.