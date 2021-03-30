Sinoz'dan bir mucizevi ürün daha; Retouch Ton Eşitleyici Krem

Sinoz Retouch Ton Eşitleyici Krem’in mucizevi içeriği sayesinde; pürüzsüz, ışıltılı, nemini kazanan ve lekelere karşı koruma altındaki cilt, kusursuzluğa bir adım daha yaklaşır. Her cilt tonunda etkili bakım sunan Sinoz Retouch, cildin nefes almasına yardımcı özel geliştirilmiş formülü ile gözenek görünümünün düzenlenmesinde aktif rol oynar.

Hafif yapısı ile yokmuş hissi vererek güzellik adına tüm şartları eşitleyen Sinoz Retouch Ton Eşitleyici Krem; içeriğindeki Kolajen, Hyalüronik Asit ve E vitamini sayesinde, cilt ile lekeler arasında bariyer oluşturur.

Sinoz, Retouch Ton Eşitleyici cildinizin güzelliği için tüm engelleri ortadan kaldırıyor ve mükemmel bir görünüm için tüm şartları eşitliyor.

PSF Fiyatı: 179.90TL

Sinoz ile “Güzelliğinin Farkına Var”.

Sinoz ile ilgili detaylı bilgi, ürünler ve kampanyalara www.sinoz.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.