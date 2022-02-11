Sinoz Ballı Sütlü Vücut Peelingi ile Cildinizde Balın ve Sütün Besleyici Tatlı Etkisi

Bal ve sütün yoğun ve rahatlatıcı kokusuyla ruhunuza terapi etkisi yaparken, arındırıcı peelingin eşsiz bakım hissi cildinizi şımartsın ister misiniz? O zaman SİNOZ Ballı Sütlü Vücut Peeling’i tam size ve cildinize göre... İçerisinde bulunan bal özü ve süt proteini ile yoğun nemlendirici ve besleyici etkisi cildinize canlılık ve parlaklık kazandırmaya yardımcı oluyor. Deniz tuzu cildinizi ölü derilerden uzaklaştırarak, yağ dengesini de koruyor. Teninizde pürüzsüz ve yumuşacık bir son dokunuş sağlıyor.

SİNOZ Ballı & Sütlü Vücut Peelingi duş esnasında ölü derileri atıp kirden arınmak için birebir. Cildinizi yoğun olarak nemlendirirken, bacak ve kollardaki batık ve pütürlü görünümü engellemeye destek oluyor. Üstelik evde kolay ve hızlı manikür-pedikür yapmak için de ideal. PSF:99,00 TL

Kadınların cildine değer katan SİNOZ, cilt bakım ürünleriyle Türkiye'nin birçok iline kolay sipariş ve hızlı teslimat imkânı sağlıyor.