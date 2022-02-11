banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Altın fiyatlarında ABD Etkisi! Altın fiyatlarında son durum ne?
Altın fiyatlarında ABD Etkisi! Altın fiyatlarında son durum ne?
Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri açıklandı
Zeytinyağı kullananlarda kanser riski yüzde 31 daha az
Zeytinyağı kullananlarda kanser riski yüzde 31 daha az
Dolar ve euro ne kadar oldu?
Dolar ve euro ne kadar oldu?

Sinoz Ballı Sütlü Vücut Peelingi ile Cildinizde Balın ve Sütün Besleyici Tatlı Etkisi

Etkili cilt bakım ürünleri denildiğinde akla gelen ilk isimlerden SİNOZ’un kokusu ve içeriğiyle büyüleyen yepyeni ürünü, SİNOZ Ballı Sütlü Vücut Peeling’i satışa çıktı… Balın tatlı kokusuyla baş döndüren bu özel peeling, cildinizi arındırıp yenilerken süt proteininin yoğun nemlendirici etkisiyle besliyor, bu sayede cildiniz kusursuz bir görünüme kavuşuyor. Üstelik kokusu gün boyu size eşlik ediyor.

İş Dünyası 11.02.2022, 22:54
Sinoz Ballı Sütlü Vücut Peelingi ile Cildinizde Balın ve Sütün Besleyici Tatlı Etkisi

Bal ve sütün yoğun ve rahatlatıcı kokusuyla ruhunuza terapi etkisi yaparken, arındırıcı peelingin eşsiz bakım hissi cildinizi şımartsın ister misiniz? O zaman SİNOZ Ballı Sütlü Vücut Peeling’i tam size ve cildinize göre... İçerisinde bulunan bal özü ve süt proteini ile yoğun nemlendirici ve besleyici etkisi cildinize canlılık ve parlaklık kazandırmaya yardımcı oluyor. Deniz tuzu cildinizi ölü derilerden uzaklaştırarak, yağ dengesini de koruyor. Teninizde pürüzsüz ve yumuşacık bir son dokunuş sağlıyor.

SİNOZ Ballı & Sütlü Vücut Peelingi duş esnasında ölü derileri atıp kirden arınmak için birebir. Cildinizi yoğun olarak nemlendirirken, bacak ve kollardaki batık ve pütürlü görünümü engellemeye destek oluyor. Üstelik evde kolay ve hızlı manikür-pedikür yapmak için de ideal. PSF:99,00 TL

Kadınların cildine değer katan SİNOZ, cilt bakım ürünleriyle Türkiye'nin birçok iline kolay sipariş ve hızlı teslimat imkânı sağlıyor.

#sinoz #peeling #ballı sütlü vücut peeling
Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 22 32
9. Gençlerbirliği 23 29
10. Manisa Futbol Kulübü 22 28
11. Boluspor 20 27
12. Tuzlaspor 21 27
13. Keçiörengücü 22 27
14. Menemen Belediyespor 22 26
15. Bursaspor 22 24
16. Kocaelispor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. Arsenal 22 39
6. M. United 23 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 21 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 24 48
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 24 27
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11