Şimdi Aker zamanı

Aker'in 39. mağazası MarkAntalya AVM’de açıldı. Bu mağaza MarkAntalya AVM bünyesinde bulunan ilk muhafazakar giyim markası olma özelliğini taşıyor. Antalya’da vatandaşlarla buluşacak olan AKER, TMSF yönetiminde sektöründeki konumunu daha da güçlendiriyor.

Açılış esnasında röportaj veren TMSF başkanı Muhiddin Gülal, Aker'i bir eşarp markası olarak değil, kadın giyiminin lokomotifi bir firma haline getirmek istediklerini belirterek, ileriki dönemde de genç jenerasyona hitap eden kreasyonlar yaparak Aker'i büyüteceklerini ifade etti.

AKER, yenilikçi ve modern tasarımlarıyla, özellikle iş dünyası içerisinde bulunan kadına hitap eden giyim koleksiyonuyla da yeni dönemde ön plana çıkıyor.

Aker , eşarp koleksiyonunun yanı sıra her sezon çıkarttığı kadın gücünün merkezinde, göz alıcı ve üstün bir tavır sunan giyim koleksiyonu ile ilhamını şehir hayatının gündelik seyrinden alırken klasist dokuları ve vazgeçilmez tasarımları ile ritüelleri değiştiriyor.

Aker kadınına şehrin karmaşasına inat ofisten geceye kolaylıkla uyarlanabilen formlarda çabasız şıklığı vaad ediyor.