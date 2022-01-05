SILVERLINE İSPANYA PAZARINDA

Pandemi ve sonrasında yaşanan değişimler ve krizler doğrultusunda ihracat rotasını güncelleyen Silverline, markalı ihracat alanında güçlü iş birlikleri yapmaya devam ediyor. Avrupa’daki konumunu koruyarak 2021 yılında son olarak İspanya pazarına güçlü bir giriş yaptıklarını ve bu iş birliğinin marka bilinirliğine büyük katkı sağladığını belirten Silverline Ankastre Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Laçin, “Kendi markamızla faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda kalitemizin yanına teknoloji ve tasarımımızı da koyarak global pazarın güçlü bir oyuncusu olmaya devam ediyoruz. Son olarak pazarlarımız arasına eklediğimiz İspanya’da mutfak mobilyası üreticileri için mutfak teknoloji ve ürünleri alanında çözümler sunan iş ortağımız Jeelperg ile yeni ürün ve teknolojilerimizi İspanya pazarıyla buluşturuyoruz. Böylelikle Avrupa pazarında Danimarka, Almanya, İtalya ve Fransa’dan sonra İspanya pazarında da kendi markamızla faaliyet göstereceğiz. Silverline olarak kurulduğumuz yıldan bu yana hedefimiz bir dünya markası olmaktı. Avrupa’nın en güçlü pazarlarında önemli pazar paylarına sahibiz. Bu gücümüzü ve konumumuzu gün geçtikçe artırıyoruz. İhracat pazarlarında çok daha hızlı bir büyüme hedefliyoruz.” dedi.

İspanya’nın en önemli fuarına katılarak İspanya’daki marka bilinirliğini arttırdı.

Ev elektroniği ve mobilya sektörü profesyonellerini bir araya getiren ve bu yıl 3. kez düzenlenen III OjaConecta 2021 fuarına, İspanya mutfak mobilyaları sektörünün lider distribütörlerinden Comercial Oja ile birlikte sponsor olan Silverline; fuarda yenilikçi, fonksiyonel ve çevreci ürünlerini tüketici ve sektör profesyonelleriyle bir araya getirdi. İspanya pazarındaki marka yatırımlarını başlatan Silverline; katıldığı fuarda birçok uluslararası ödüle sahip ve tezgahtan çekişli davlumbaz Flow-in Pro ile abajur davlumbaz Pure Plus’ı tanıtma fırsatı buldu. Ayrıca fırın, ocak ve buzdolabı gibi ürünleriyle mutfaklar için sunduğu önemli çözümleri sergiledi. Jeelberg CEO’su Pablo Rodiriguez, “İspanya dünyanın 13. büyük ekonomisi ve satın alma gücü açısından dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip. Tüketim alışkanlıkları yoğun, mutfak kültürünün keyifle buluştuğu ve yemek kültürüne özen gösteren bir ülke. Pazara ev aletleri ve aksesuarları sunan, bu alana sürekli yatırım yapan bir şirket olarak Silverline ile yaptığımız işbirliğinden son derece mutluyuz. Silverline, teknolojisi, tasarımları ve ürün kalitesi ile bize de büyük değer katacak. Markayı bu pazarda ciddi büyüteceğimize inanıyoruz. Hedefimiz, İspanya pazarında güçlü zincir marketlerde Silverline markasının yer almasını sağlamak ve pazarda önemli bir pazar payı elde etmesini sağlamak. Biz markanın İtalya, Almanya, Danimarka gibi pazarlarda elde ettiği başarıyı gördük. Burada da aynı başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Global marka vizyonu ile dünyada markalaşma hedefi...

İnovasyon, teknoloji ve tasarım odaklı üretimi ile Avrupa'nın ilk 5, dünyanın ise ilk 10 davlumbaz üreticisi arasında yer alan Silverline, dünyada markalaşarak büyümeyi hedefliyor. Uluslararası standartlara uygun, güvenilir, çevreye duyarlı ve az enerji tüketen ürünler geliştiren Silverline, günümüzde teknolojinin getirdiği kullanıcı dostu fonksiyonları ürünlerine entegre ederek 70’in üzerinde ülkede kullanıcılarına ‘Silverline Akıllı Mutfak Teknolojisini’ deneyimletiyor. Yeni yaşam tarzlarına ve ülkelerin tüketim alışkanlıklarına göre sürekli tasarım ve kullanım fonksiyonlarını geliştiren marka, birbiri ile konuşan, kullanıcı ile entegre ürünler geliştiriyor. Yarattığı teknoloji ile Avrupa pazarlarında hızla büyüyen Silverline, tasarım yaklaşımları ile de dünyanın saygın ödül kuruluşlarından aldığı ödüller ise başarısını tescilliyor. 150 uluslararası ödülün sahibi olan Silverline, üretiminin yüzde 40’ını ihraç ediyor.