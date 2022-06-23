banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Şık ve Zarif Detaylar Bambum Seramik Kahve Takımlarında

Sevdikleriniz ile bir araya geldiğiniz keyifli buluşmaların ve sohbetlerin en göz alıcı eşlikçisi Bambum Luce kahve fincan takımları, kahve sunumlarını kusursuz bir görünüme kavuşturuyor. 4 farklı renk seçeneği ile kahve sunumlarına ayrıcalık kazandıran Bambum Luce kahve fincan takımları, zarif seramik parçaları ile şık sunumların vazgeçilmezi oluyor.

İş Dünyası 23.06.2022, 10:03
Şık ve Zarif Detaylar Bambum Seramik Kahve Takımlarında

Alışılmışın dışına çıkan tasarımlarıyla göz dolduran Bambum Luce kahve fincan takımları, zarif detaylarıyla kahve sunumlarına eşlik ediyor.

Mor, turuncu, lacivert ve yeşil tonlarıyla sunumlara renk katan Bambum Luce kahve fincan takımları, seramik özelliği ile uzun süre kahvelerinizi sıcak tutuyor. 

Yorumlar (0)
24°
açık