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Fetullahçı Terör Örgütünün “Avukatlık mahrem imamlar” yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında avukat, hukuk müşaviri
Şık ve Zarif Detaylar Bambum Seramik Kahve Takımlarında
Sevdikleriniz ile bir araya geldiğiniz keyifli buluşmaların ve sohbetlerin en göz alıcı eşlikçisi Bambum Luce kahve fincan takımları, kahve sunumlarını kusursuz bir görünüme kavuşturuyor. 4 farklı renk seçeneği ile kahve sunumlarına ayrıcalık kazandıran Bambum Luce kahve fincan takımları, zarif seramik parçaları ile şık sunumların vazgeçilmezi oluyor.
İş Dünyası 23.06.2022, 10:03
Alışılmışın dışına çıkan tasarımlarıyla göz dolduran Bambum Luce kahve fincan takımları, zarif detaylarıyla kahve sunumlarına eşlik ediyor.
Mor, turuncu, lacivert ve yeşil tonlarıyla sunumlara renk katan Bambum Luce kahve fincan takımları, seramik özelliği ile uzun süre kahvelerinizi sıcak tutuyor.