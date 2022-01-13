Şık ve Pratik Mutfak Düzeni için Bambum Saklama Kapları

Mutfakta düzeni sağlayan gereçlerin başında gelen saklama kapları, her alanda kullanılmasıyla büyük kolaylık sunuyor. Bambum Sade saklama kabı ile erzak, kuru gıda ve bakliyatlar uzun süre tazeliğini korurken görünümü ile mutfaklara şıklık kazandırıyor.

Bambu kapakları sayesinde hava ile teması engelleyen Bambum Sade saklama kapları, 3 farklı boyutuyla kullanıcıların deneyimine sunuluyor. Erzak, kuru gıda ve bakliyatları sağlıklı ve hijyenik şekilde saklayan Bambum Sade saklama kapları, aynı zamanda mutfakta daha az yer kaplıyor.