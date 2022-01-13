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Şık ve Pratik Mutfak Düzeni için Bambum Saklama Kapları
Mutfakta düzen sağlamada en ideal yöntemlerden biri olan saklama kapları, erzak, bakliyat ve kuru gıdaları uzun süre taze tutuyor. Zarif duruşu ile aynı zamanda mutfaklara şık bir görünüm kazandıran Bambum Sade 3’lü Saklama Kabı, bambu kapakları sayesinde hava ile temas etmiyor. Tüm bakliyatları sağlıklı ve hijyenik şekilde muhafaza eden Bambum Sade saklama kapları, 3 farklı boyutuyla satışa sunuluyor.
İş Dünyası 13.01.2022, 10:57
Mutfakta düzeni sağlayan gereçlerin başında gelen saklama kapları, her alanda kullanılmasıyla büyük kolaylık sunuyor. Bambum Sade saklama kabı ile erzak, kuru gıda ve bakliyatlar uzun süre tazeliğini korurken görünümü ile mutfaklara şıklık kazandırıyor.
Bambu kapakları sayesinde hava ile teması engelleyen Bambum Sade saklama kapları, 3 farklı boyutuyla kullanıcıların deneyimine sunuluyor. Erzak, kuru gıda ve bakliyatları sağlıklı ve hijyenik şekilde saklayan Bambum Sade saklama kapları, aynı zamanda mutfakta daha az yer kaplıyor.