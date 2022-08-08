Siesta Mobilya’dan 150 Milyon Liralık yeni Yatırım

Türkiye’nin lider bahçe mobilya markası Siesta, 150 milyon TL’lik yeni yatırımıyla büyümeye devam ediyor.

2022’nin ilk yarısında ihracatı 35 milyon dolara ulaşan Siesta Mobilya yıl sonunda 45 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyor. Cirosu da güncel olarak 700 milyon TL civarında olan marka sene sonunda 1 milyar TL’lik bir ciro elde etmek için son hızda çalışıyor. 2023 sezonu için üretim kapasitesini %25’lik bir oranda artıracak olan Siesta Mobilya kendi öz sermayesiyle gerçekleştirdiği 150 milyon TL’lik yeni yatırımı ve istihdamları ile yeni sezona güçlü bir şekilde girmeye hazırlanıyor.

Yeni yatırımlar, yepyeni ürünler…

Global ekonomik zorluklara rağmen büyümesini tüm hızıyla sürdüren Siesta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar konu ile ilgili olarak; “Siesta Mobilya, 100’ü aşkın ülkede 500 satış noktasına ulaşarak, sektöründe en çok ihracat yapan firma konumunda yer alıyor. Satışlarının %85 civarını ihracatın oluşturduğu Siesta Mobilya’nın en büyük pazarı ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve Avustralya olsa da Türkiye de bizim için çok önemli bir pazar. Bu sene pandeminin ardından epey verimli bir turizm sezonu geçiriyoruz. Hem iç hem de dış mekanlar için mobilyalar üreten bir firma olarak turizmin eski parlak günlerine dönmesiyle otel ve restaurantlara sağlamış olduğumuz ürün tedariği de yoğun bir şekilde artış gösterdi. 2023 sezonu için öngörüler daha da verimli bir sezon olacağı ve 50 milyon civarında turistin ülkemize geleceği yönünde. Biz de ülke turizmimiz ve birçok sektör için bu rakamların daha da artmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.

Yeni ürünleri arasına 2023 sezonu için yepyeni ve şık masalar, bar tabureleri ve sandalyeler eklemeye hazırlanan Siesta Mobilya, doğadan aldığı ilhamla sıcacık renklerdeki en kullanışlı ürünleri 2022 sonunda müşterilerinin beğenisine sunacak.