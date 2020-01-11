Siesta Mobilya, 2020'de Amerika'da büyüyecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi rakamlarına göre Türkiye’de sektöründe en çok ihracat yapan firma olarak yer alan Siesta, 2019 yılında hedeflediği Kuzey Amerika başta olmak üzere Güney Amerika ve Avrupa’da farklı ülkelere ulaşarak, dış pazarda üretim gücünü daha da artırdı.

Türkiye’den çıkan global bir marka olmak hedefiyle büyüyen Siesta, üretiminin yüzde 70’ini ihraç ediyor. Avrupa’da, Fransa, İspanya, Almanya, Belçika, İtalya ve Hollanda başta olmak üzere, Amerika ve Avustralya gibi farklı ülkelerde yaptığı yatırım ve ihracatlarla, sektöründe lider konumda yer alan Siesta, tasarım ve inovasyon odağında üretimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

2019 yılında hedeflediği yüzde 10 büyüme payına ulaşan Siesta, yılı, 180 milyon TL ciro ile tamamladı. 2019 yılında özellikle Mart-Nisan aylarında, sektör genelinde yaşanan ekonomik daralmaya dikkat çeken Siesta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar, dolar kuru başta olmak üzere haksız rekabet ve kayıt dışı üretimlerden etkilendiklerini ancak üretim ve marka gücüne inanarak, Avrupa ve Amerika pazarlarında büyümeye odaklandıklarını belirtti.

2020 Yılında Yüzde 10 Büyüme Hedefi

Siesta, yeni ülkelere ürünlerini ulaştırırken, üretim ve depo alanları hacmini de büyüterek, 40.000 m2’lik üretim ve depolama kapasitesini 50.000 m2’ye çıkardı. Bu üretim ağıyla Siesta, Şubat 2020 itibariyle daha hızlı ürün tedariği sağlamayı hedefliyor.

2020 yılında cirosunu 200 milyon TL’ye çıkarmayı hedefleyen Siesta, hedef pazarları arasında Kuzey Amerika ile birlikte, Güney Amerika başta olmak üzere, Arjantin, El Salvador, Dominik gibi ülkeler yer alıyor.

2019 yılında başladıkları çalışmalarla, global markalaşma programı Turqality’nin firmaları arasında yer alan Siesta, bu iş birliğiyle de markasının pazar payını güçlendirmeyi ve değer katmayı hedefliyor.

2020’de Dış Mekanlar için Yeni Ürünler

2019’da dış mekân ve bahçe mobilyalarının yanı sıra iç mekânda, oturma alanları, salon ve mutfak alanları başta olmak üzere ofisler için de çözümler sunan Siesta, yeni dönem hedefleri arasında, kamplarda kullanabilecek katlanır sandalye ve masalar ile birlikte düğün organizasyonlarına yönelik mekânlara estetik, konfor ve şıklık katacak ürünlere odaklanıyor.

Siesta müşteri ve bayileri ile oluşturduğu marka sadakatini, güvenilir, dayanıklı, estetik ve fiyat ürün kalitesi dengesinde korurken, kullanıcısının öncelik ve tercihlerini düşünen bir marka olarak ürünlerini tasarlıyor. Dünyaca ünlü otellerin ve restoranların tercihi olan Siesta, koleksiyonlarının her birini, İtalyan ve Türk tasarımcılarla hazırlayarak, Büyükçekmece’deki fabrikasında üretimlerini gerçekleştiriyor.

Siesta, 2018 yılının ekim ayında başladığı Euroleague Basketbol sponsorluğuna 2020 yılında da global resmi sponsoru olarak devam ediyor. Siesta, bu sponsorluk anlaşmasıyla da Avrupa’da ve Türkiye’de markalaşma sürecine katkı sağlamaya devam ederken, sosyal sorumluluk çalışmalarını da destekliyor.