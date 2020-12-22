Siemens Türkiye’nin Baş Hukuk Müşaviri Av. Bige Yücel oldu

Siemens Türkiye Baş Hukuk Müşavirliği görevine Av. Bige Yücel atandı. 15 yılı aşkın süredir hukuk sektöründe farklı sorumluluklar üstlenen Yücel, şirketin kurumsal faaliyetlerinin denetimi ve temsili başta olmak üzere tüm hukuki süreçlerinden sorumlu olacak.

Siemens Türkiye bünyesine katılmadan önce 2003 -2005 yıllarında Bıçakcı & Tanverdi Hukuk Bürosunda avukat olarak çalışan Yücel; 2005-2020 yılları arasında ise Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığında Dava ve İşlem Dışı Süreçler Bölümünde sırasıyla avukat, yönetici avukat ve sorumlu ortak olarak görev yaptı. İflas ve yeniden yapılandırma, toplu ve bireysel iş ilişkileri, haksız rekabet, fikri mülkiyet uyuşmazlıkları, tahkim süreçleri dahil pek çok ticari hukuk alanında çalışmış bulunan Yücel, bu yeni atama neticesinde Siemens Türkiye’nin “Baş Hukuk Müşavirliği” görevini üstlendi.

Sankt Georg Avusturya Lisesi mezunu olan ve lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Bige Yücel; yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında yaptı. Meslek hayatına 2002 yılında adım atan Yücel, ileri seviyede İngilizce ve Almanca bilmektedir.