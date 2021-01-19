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Siemens Gamesa ve Siemens Energy offshore yeşil hidrojen üretiminde yeni bir çağ başlatıyor

Siemens Gamesa ve Siemens Energy, iklim krizini çözebilmek için ekonominin karbonsuzlaştırılması konusunda güç birliği yapıyor. Şirketler, rüzgâr gücüyle hidrojen üretmeye yönelik geliştirme çalışmalarını birleştirme planları kapsamında, beş yıl içinde toplam yaklaşık 120 milyon Euro tutarında bir yatırım hedefliyor.

İş Dünyası 19.01.2021, 11:35 19.01.2021, 11:36
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Siemens Gamesa ve Siemens Energy offshore yeşil hidrojen üretiminde yeni bir çağ başlatıyor

Siemens Gamesa ve Siemens Energy, Paris Anlaşması hedefleri çerçevesinde gelecek dönemde dünyanın yüksek miktarda yeşil hidrojene ihtiyacı olacağı ve yeşil hidrojen üretimi için gereken enerjinin büyük kısmının da rüzgârdan sağlanacağı prensipleri çerçevesinde; iklim krizini çözebilmek için ekonominin karbonsuzlaştırılması konusunda güç birliği yaparak rüzgâr ile hidrojen üretmeye yönelik geliştirme çalışmalarını birleştireceklerini açıkladı.

Offshore rüzgârdan yeşil hidrojen elde edebilen endüstriyel ölçekte bir sistem geliştirmeye yönelik ilk büyük adımı temsil eden bu proje kapsamında Siemens Gamesa ve Siemens Energy, doğrudan yeşil hidrojen üretmek için bir elektrolizörü tek bir senkronize sistem olarak bir offshore rüzgâr türbinine tamamen entegre eden inovatif bir çözüm sunuyor. 2025-2026’ya kadar çözümün tam ölçekli bir offshore örneğinin sunulması amaçlanan iş birliği için Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, bu geliştirmelerin “Almanya Hidrojen Cumhuriyeti” fikir yarışması kapsamında uygulanabileceğini duyurdu.

Siemens Gamesa CEO’su Andreas Nauen: “Daha yeşil bir geleceğin şekillendirilmesine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz”

Rüzgâr türbinlerinin global enerji sisteminin karbonsuzlaştırılmasında çok büyük bir rol oynadığını ifade eden Siemens Gamesa CEO’su Andreas Nauen “Offshore rüzgâr enerjisi sektöründeki 30 yılı aşkın deneyimimiz ve liderliğimiz, Siemens Energy’nin elektrolizör alanındaki uzmanlığıyla birleşerek iklim krizine çözüm bulmak için parlak zihinleri ve en gelişmiş teknolojileri bir araya getiriyor. Global enerji sisteminin karbonsuzlaştırılmasında çok büyük bir rol oynayan rüzgâr türbinlerimiz ve rüzgâr gücüyle hidrojen elde edilmesi potansiyeli, bunu enerjiyi yoğun kullanan endüstriler için de yapabileceğimiz anlamına geliyor. Çalışanlarımızın daha yeşil bir geleceğin şekillendirilmesine katkıda bulunmasından gurur duyuyorum” dedi.

Siemens Energy CEO’su Christian Bruch: “Geliştirme çalışmaları, ulaşım ve ağır sanayi gibi enerjinin yoğun tüketildiği sektörlerin karbonsuzlaştırılmasına katkıda bulunacak”

Siemens Gamesa ile birlikte, oyunun kuralarını değiştirecek bu değerli çözümü geliştirmek için eşsiz bir konumda bulunduklarının altını çizen Siemens Energy CEO’su Christian Bruch “Biz, oldukça esnek elektrolizör teknolojisinden faydalanarak sürdürülebilir offshore enerji üretiminin geleceğini şekillendirebilecek ve yeniden tanımlayabilecek bir şirketiz. Bu geliştirmelerle, offshore rüzgârın fazla olduğu bölgelerin taşıdığı potansiyel, hidrojen ekonomisi için erişilebilir hale gelecek. Bu gelişmeler rüzgâr enerjisini depolamamızı ve taşımamızı sağlayarak ekonominin karbon ayak izini azaltmanın mükemmel bir örneğini temsil ediyor” dedi.

Beş yıl gibi kısa bir zaman dilimi içinde geliştirme çalışmalarına Siemens Gamesa’nın 80 milyon Euro, Siemens Energy’nin ise 40 milyon Euro tutarında yatırım yapması planlanıyor. Siemens Gamesa elektroliz sistemini türbin operasyonlarına sorunsuz bir şekilde entegre etmek için dünyanın en güçlü türbini olan SG14-222 DD offshore rüzgar türbini geliştirmesini uyarlayarak; elektrik kayıplarının en düşük düzeye indirileceği ve modüler bir yaklaşımla ölçeklendirebilir offshore rüzgâr-hidrojen çözümü için güvenilir ve etkili bir operasyonel sistem kurulacak. Siemens Energy ise proje kapsamında yeni bir elektroliz ürünü geliştirerek hem denizdeki sert offshore ortamının gerekliliklerini karşılayıp rüzgâr türbiniyle mükemmel bir eşzamanlılık sağlayacak hem de yeşil hidrojen için yeni bir rekabetçi temel kıstas oluşturacak.

Tamamen entegre offshore rüzgar-hidrojen çözümü tamamlandığında, offshore rüzgar türbini kulesinin tabanında yer alan bir elektrolizör dizilimini kullanarak yeşil hidrojen üretecek ve offshore hidrojen üretimi alanında çığır açacak. Şebekeden bağımsız çalışabilecek olan bu çözüm sayesinde, yeni ve daha etkin rüzgâr sahaları açılarak hidrojen maliyeti düşürülecek.  Şirketlerin geliştirme çalışmaları büyük ölçekli ve düşük maliyetli hidrojen üretiminin gerçeğe dönüşmesi için bir deneme niteliğinde olacak. Aynı zamanda rüzgâr türbinlerinin yenilenebilir enerjiden hidrojen üretilmesine yönelik sistemlerde güvenilir ve etkili biçimde uygulanmasının mümkün olduğunu gösterecek.

Geliştirme çalışmaları, Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın “Almanya Hidrojen Cumhuriyeti” adlı fikir yarışması kapsamında desteklenme olasılığı yüksek bir model proje olan H2Mare inisiyatifi çerçevesinde yapılacak. Siemens Energy’nin konsorsiyum liderliğinde yönetilen H2mare inisiyatifi, sektörden, kurumlardan ve akademiden 30’un üstünde iş ortağının katkıda bulunduğu çok sayıda alt projeden oluşan modüler bir proje olarak öne çıkıyor. Siemens Energy ve Siemens Gamesa, H2Mare inisiyatifine, farklı modüler yapı taşları kapsamındaki kendi geliştirmeleriyle katkıda bulunacaklar.

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