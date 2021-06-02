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Sıcak yaz günlerinde tadına doyamayacağınız soğuk lezzetlerin ustası: Homend Blendsetter

Taptaze karışımlar hazırlamanız, birbirinden lezzetli smoothie ve milkshake’lerle sıcak yaz günlerinin keyfini çıkarmanız için Homend Blendsetter 1920h Table Blender mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak. Performansı ve pratikliği ile vazgeçemeyeceğiniz Homend Blendsetter, www.homend.com.tr‘den vereceğiniz siparişle tek “tık”la adresinize teslim.

İş Dünyası 02.06.2021, 23:02
Sıcak yaz günlerinde tadına doyamayacağınız soğuk lezzetlerin ustası: Homend Blendsetter

Ürünlerinin tasarımı ve fonksiyonelliği ile hayatınızı kolaylaştıran Homend, Homend Blendsetter 1920h Table Blender ile konfor, lezzet ve keyfi bir arada sunuyor. Sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı bir mola için ihtiyacınız olan smoothie ve milkshake’leri hazırlamak Homend Blendsetter ile artık çok daha kolay. Taptaze karışımları hızlı bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olacak Homend Blendsetter, mavi ışıklı kontrol düğmesi ile içeceklerinizi tam da istediğiniz kıvamda hazırlamanızı sağlıyor.

Çalışırken hareket etmiyor

Sağlam ve kaymayan ayakları sayesinde, yüksek güçte çalıştırdığınızda bile hareket etmeyen çelik gövdeli inox blender, konforlu bir kullanım sunuyor. Çelik bıçağı ile hayatınızı kolaylaştıran, 1 litrelik doğrama haznesine sahip Homend Blendsetter’ın çıkarılabilen tüm parçaları bulaşık makinesinde kolayca yıkanıyor. Pratik temizliği sayesinde mutfağınızda her an göreve hazır olan Homend Blendsetter 1920h Table Blender’ın fiyatı ise sadece 699.98 TL.

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