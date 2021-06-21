Shell ve ZUBİZU İş Birliklerinin 5. Yılında

Türkiye’nin ilk yaşam tarzı mobil uygulaması ZUBİZU, sayısı dört milyona yaklaşan üyelerine Shell istasyonlarında kazandırmaya devam ediyor. ZUBİZU üyeleri, 31 Temmuz’a kadar tek seferde iki kez 250 TL ve üzeri yakıt alımlarında 40 TL, ZUBİZU’ya kayıtlı Visa kartı ile mobil ödeme yapmaları halinde ise 80 TL değerinde Smart puan kazanacak.

Shell konforu, ZUBİZU ayrıcalıkları

Hayatın her alanında sunduğu ayrıcalıklarla üyelerinin yaşamını zenginleştirmeyi hedefleyen ZUBİZU ve Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış binden fazla istasyonu ile her gün bir milyondan fazla misafir ağırlayan Shell & Turcas’ın iş birliğinden, bugüne kadar 500.000’den fazla kişi faydalandı.

Shell & Turcas ve ZUBİZU’nun beş yıldır büyük bir ilgi gören iş birlikleri çerçevesinde, beşinci yıla özel kampanyaya katılan ZUBİZU üyeleri, anlaşmalı Shell istasyonlarındaki Shell V-Power alımlarında 5 kat daha fazla Smart puan kazanıyor ve yakıt alımlarında bu puanları kullanabiliyor. Halihazırdaki kayıtlı üyeler ise Shell V-Power alımlarında üç kat daha fazla Smart puan kazanırken, aracını yeni kayıt ettiren ZUBİZU üyeleri için ise beş kat daha fazla puan kazandıran bir kampanya da bulunuyor.

‘Üyelerimize seyahatlerinde de ayrıcalıklar sunuyoruz’

ZUBİZU 2020 yılında Türkiye’nin en yenilikçi ve lider fintech şirketlerinden DgPays ile yaptığı ortaklıkla müşterilerine bugüne kadar sunduğu ayrıcalıkları, yeni ürün ve hizmetlerle de genişletmeyi hedefliyor.

ZUBİZU Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceren Akköstepen, Shell & Turcas ve ZUBİZU iş birliğinin beşinci yılını doldurmasıyla ilgili olarak şunları söylüyor: “ZUBİZU, üyelerinin hayatına daha fazla eğlence katmayı amaçlayan, sunduğu ayrıcalıklarla hayatlarının her anında onların yanında olan, benzersiz bir platform. Sektörün lideri olan ve kalitesinin verdiği güven ile üyelerimizin de beğenisini kazanan Shell &Turcas ile yaptığımız iş birliği, üyelerimize indirim sağlamakla kalmıyor, yaygın istasyon ağı ve sunulan konfor ile de ZUBİZU’nun ayrıcalıklar dünyasına büyük bir değer katıyor. Beş yıldır devam eden iş birliğimiz, Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış binden fazla Shell istasyonunda misafir olan üyelerimize çok özel ayrıcalıklar sunarak, seyahatlerinde de yanlarında olmamızı sağlıyor. Shell ile birlikte kampanyaların yanı sıra, arabadan inmeden ödeme yapma gibi kolaylıkları da hayata geçirdik. Beşinci yılımızı geride bıraktığımız bu yaz, üyelerimize Shell istasyonlarında daha fazla ayrıcalıklar sunacağız.”

‘Shell’in en büyük önceliği misafir memnuniyeti’

ZUBİZU ile yaptıkları iş birliğini değerlendiren Shell & Turcas Perakende Satışlar Pazarlama Direktörü Seher Poyrazoğlu ise şunları söyledi: “Kalitemizin verdiği güvenle sektörde hep ileride olmayı hedefleyen bir şirket olarak, her gün istasyonlarımızda bir milyondan fazla misafirimizi ağırlıyoruz. Misafirlerimize; çekirdekten taze çekilmiş kahve, lezzetli deli2go sandviçleri, organik meyve suları ve sağlıklı atıştırmalıklar gibi binlerce ürün sunan Shell Select marketlerimiz, ozonla temizlenen temassız tuvaletlerimiz, özel olarak tasarlanmış çocuk tuvaletlerimiz ve engelli misafirlerimize yönelik ‘Engelsiz Hizmet Alanı’ ile hizmet veriyoruz. Beş yıldır sürdürdüğümüz iş birliği ile ZUBİZU üyeleri, Shell & Turcas istasyonlarında sunduğumuz ayrıcalıklarla daha fazla kazanırken, araçlarından inmeden tamamen dijital ve temassız ödeme deneyiminden faydalanıyor. İş birliğimizin beşinci yılında düzenlediğimiz kampanya ile müşterilerimize yeni ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz.”

Shell’in sunduğu ayrıcalıklardan yararlanmak için ZUBİZU üyelerinin tek yapması gereken, plakalarını ve varsa Shell ClubSmart Kart numaralarını ZUBİZU uygulamasına tanımlamak. ZUBİZU üyesi olmak için ise, ZUBİZU’nun mobil uygulamasını akıllı telefonlara indirmek yeterli.