Shell & Turcas Petrol'e kesilen ceza

Turcas Petrol A.Ş, Rekabet Kurumu tarafından Shell & Turcas Petrol A.Ş'ye tebliğ edilen idari para cezası hakkında bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

''Şirketimiz tarafından 26 Eylül 2018 ve 13 Mart 2020 tarihlerinde yayınlanan özel durum açıklamalarında belirtildiği üzere Rekabet Kurumu tarafından yapılan ön incelemeler kapsamında, bazı dağıtım şirketleri ile birlikte yüzde 30 oranında payına sahip olduğumuz iştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş (STAŞ) hakkında 4054 sayılı kanunun 4. maddesinin ihlaline ilişkin soruşturma başlatılmış ve STAŞ'a bir önceki yıl cirosunun yüzde 1'ine tekabül eden 348.154.458, 54 TL tutarında idari para cezası verilmişti. Rekabet Kurumu'nun gerekçeli kararının STAŞ'a tebliğ edildiği bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Shell & Turcas, faaliyetlerini her zaman kanunlara, düzenlemelere ve anlaşmalarına uygun olarak sürdürmekte olup, şirketin aleyhine gerekçeli kararda belirtilen açıklamaları kabul etmemektedir. Bu kapsamda, 60 gün içinde yüzde 25 oranındaki erken ödeme indiriminden yararlanmak amacıyla bahsi geçen cezanın yüzde 75'inin (261.115.843,91 TL) ödenmesi ve/veya yasal süresi içerisinde hukuki yollara başvurulması STAŞ tarafından değerlendirilmektedir.''