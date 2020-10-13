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Sezgin Baran Korkmaz'dan ilginç paylaşım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, çocukken ayakkabı boyadığı yerde çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

İş Dünyası 13.10.2020, 09:34 13.10.2020, 09:37
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Sezgin Baran Korkmaz'dan ilginç paylaşım

Korkmaz'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar dikkati çekiyor. Korkmaz, daha önceki bir gönderisinde, Kars'ta 12 yaşında ayakkabı boyacılığı yaptığı kaldırımda çektirdiği fotoğrafı "Çayı koyun yeniden başlıyoruz" notuyla alıntılayarak tekrar paylaştı.

KORKMAZ HAKKINDAKİ İDDİALAR

ABD'de Utah Federal Savcılığının, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep ettiği belirtilmişti.

Suçlarını itiraf eden ve mahkum olan Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği, 2014 ile 2018 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen paralarla Sezgin Baran Korkmaz'ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı iddia ediliyor.

Kingston Kardeşlerin, Türkiye'ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, Korkmaz ve Türkiye irtibatlarıyla ilgili iletişim bilgilerini Amerikalı savcılarla paylaştığı öne sürülüyor.

Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve iş birliği yapan Lev Dermen'in de Korkmaz'ın Türkiye'deki finansörü olduğu iddia ediliyor.

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