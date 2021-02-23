Serra Uluışık Pfizer Global Yetenek Havuzu Stratejileri Direktörü Oldu

Lisans eğitimini Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Serra Uluışık, Pfizer Türkiye’ye Eylül 2004’te Proje Müdürü olarak katıldı. Bugüne kadar Ürün Müdürlüğü, Doğu Avrupa Ürün Müdürlüğü (Londra yerleşik), Pazara Erişim Müdürlüğü, Grup Pazarlama Müdürlüğü ve Kurumsal Eğitim ve Gelişim Müdürlüğü gibi çeşitli görevleri başarıyla tamamlayan Serra Uluışık ek olarak, Pfizer’in Avusturya ve İsviçre organizasyonunun Eğitim ve Gelişim Sorumluluğunu da üstlendi.



Türkiye & Kafkaslar İK Kıdemli Müdürlüğü görevinde işe alım süreçlerinin yenilenmesi, standardize edilmesi ve yetenek stratejilerinin güncellenmesi gibi konulara liderlik etti. Pazarlama, Pazara Erişim, Eğitim ve Gelişim gibi farklı alanlardaki görevlerinin ardından Pfizer Türkiye İK Direktörü olarak birçok yeniliği ve projeyi hayata geçirdi.

Serra Uluışık, yeni görevinde Pfizer genelinde doğru organizasyonel kariyer fırsatlarını sağlamak, bir yetenek akışı oluşturmak ve büyütmek için yetenek stratejileri geliştirecek ve bunların hayata geçirilmesine öncülük edecek.

Üniversiteden mezun olduktan hemen sonra Pfizer ile yolları kesişen Uluışık, yeni göreviyle ilgili şunları söyledi: “Pfizer Türkiye’nin rotasyonel yetenek stratejisiyle “büyüme” fırsatı elde ettiğim için kendimi hep şanslı hissettim. Kariyerimin başlarında farklı fonksiyonlardaki deneyimlere ilgi duymaya başladım, olağanüstü liderlerle çalışarak onlardan çok şey öğrendim ve kariyerimde farklı adımları atacak cesareti her zaman kendimde hissettim. Bu görevde kendi büyüme yolculuğuma da devam edecek, global yetenek havuzu stratejisinin yeniden oluşturulmasına, yine Pfizerlilerle birlikte katkıda bulunacağım.

Pfizer’in çalışmak ve büyümek için gerçekten en iyi yer olduğuna inanıyorum. Yeni görevimde Pfizerlilerin bunu en az benim kadar güçlü hissetmesine, global seviyede etki edebilmeyi hayal ediyorum.”

“Pfizer Türkiye iyi bir yetenek sağlayıcısıdır, dünyada bu konuda parmakla gösterilir”

Pfizer, değişimin çok sık yaşandığı dinamik bir şirket. Biz yetenekleri role değil şirket kültürüne göre seçer; farklı fırsatlar sunarız diye vurgulayan Pfizer Global Yetenek Havuzu Stratejileri Direktörü Serra Uluışık: “Bu çeşitlilik ve dinamizm kişiye farklı bakış açıları katarken, rotasyon kurgusu bağlılığı da artırıyor. Global ve yerel olarak kendi liderlerimizi yetiştirmek bizim için önemlidir. Özellikle Pfizer Türkiye’nin globalde “Lider Okulu” ve yetenek sağlayıcısı olarak çok ünlü olduğunu söyleyebilirim. Pfizer Türkiye bu konuda hep parmakla gösterilir. Türkiye’den yurtdışına transfer olan yetenekler her zaman öne çıkar. Bugüne kadar yurtdışı operasyonlarda görevlendirilmiş 70’ten fazla üst düzey Türk yöneticimiz, halihazırda uluslararası Pfizer’lerde başarıyla görevlerini sürdüren 40'ın üzerinde yöneticimiz var” dedi.