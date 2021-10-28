Sermaye Piyasası Kurulu, Doğu Aras Enerji Yatırımları AŞ’nin halka arz başvurusunu onayladı

Paramedya.com.tr'de yer alan habere göre, 29 Haziran 2013 yılında 128 milyon 500 bin dolar bedelle kamudan, Kiler Holding ve Çalık Enerji’ye satılan Doğu Aras Enerji Yatırımları AŞ’nin hisselerini borsada satacak.

Talebe bağlı olarak satıştan 1.77 milyar TL’ye kadar gelir elde edilmesi bekleniyor.. Buna göre, şirkete biçilen değer 7.37 milyar TL.

128 MİLYON DOLARA SATILDI

Halka arzda en çok dikkat çeken ise 128 milyon 500 bin dolara alınan şirketin halka arzının yaklaşık 775 milyon dolar üzerinden yapılması oldu.

Halka arzı şirket ortaklarının şahsi hisselerinden yapılacak. Yani sermaye arttırımı ile değil, ortaklar direkt kendi hisselerini satacak.Buna göre 67 milyon lira sermayenin 13.4 milyon liralık bölümü 1 lira nominal bedelli hisse başına 110 liradan halka arz edilecek. Ek talep gelmesi halinde 2.68 milyon lira sermaye daha satılabilecek.