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Seranova Seramik'ten konkordato ilanı: Döviz borcumuz çok yüksek
Uşak’ta faaliyet gösteren Seranova Seramik, konkordato talebinde bulundu. Uşak 3. Asliye hukuk Mahkemesi, üç ay süreyle konkordato talebini kabul etti.
İş Dünyası 11.12.2020, 09:21 11.12.2020, 11:15
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Umpaş Holding iştiraki olan şirketten yapılan açıklamada konkordato gerekçesi olarak, ekonomik sorunlar nedeniyle talebin düşmesi, Covid salgınının yarattığı sorunlar, kısa vadeli döviz kredilerinin yüksekliği, bankaların kedileri yenilemek için yüksek faiz talebinde bulunması ve alacak ve borçların vade uyumsuzluğu gösterildi.
Seramik sektörünün öncü isimleri arasında yer alan Seranova Seramik İSO tarafından açıklanan ikinci 500 Büyük Kuruluş arasında yer alıyordu.
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