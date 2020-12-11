Seranova Seramik'ten konkordato ilanı: Döviz borcumuz çok yüksek

Umpaş Holding iştiraki olan şirketten yapılan açıklamada konkordato gerekçesi olarak, ekonomik sorunlar nedeniyle talebin düşmesi, Covid salgınının yarattığı sorunlar, kısa vadeli döviz kredilerinin yüksekliği, bankaların kedileri yenilemek için yüksek faiz talebinde bulunması ve alacak ve borçların vade uyumsuzluğu gösterildi.

Seramik sektörünün öncü isimleri arasında yer alan Seranova Seramik İSO tarafından açıklanan ikinci 500 Büyük Kuruluş arasında yer alıyordu.