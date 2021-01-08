Sepaş Enerji’de üst düzey atama

Konutlardan, ticarethane ve sanayi kuruluşlarına dek uzanan geniş yelpazede Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji’den yeni yılda atama haberi geldi. 2018’in mayıs ayından bu yana Kurumsal Gelişim ve Satın Alma Grup Müdürü olarak çalışan Ebru Şahan’ın, 1 Ocak 2021 itibarıyla Kurumsal Gelişim ve Satın Alma Direktörü olarak atandığı açıklandı.

Ebru Şahan kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Ebru Şahan, profesyonel koçluk ve mentorluk eğitimleri de aldı. Vestel Elektronik’te Yurtdışı Satın Alma Mühendisi olarak başlayan Şahan’ın kariyerinde sırasıyla Ford Otosan Kocaeli Fabrikası Satın Alma Mühendisliği, Sabancı Holding Lastik Takviye ve Otomotiv Grubu Ortak Hizmetler biriminde Sistem Geliştirme Uzmanlığı, Kordsa Global’de Kalite Güvence Müdürlüğü ve Erdemir Grup’ta İnsan Kaynakları Müdürlüğü bulunuyor. Şahan, Professional Women’s Network Derneği üyeliğinin yanı sıra, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının projelerinde gönüllü koçluk ve mentorluk görevi üstleniyor.