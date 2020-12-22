Senin Bankan 5. yılında 4 milyar TL fona ulaştı

Kuveyt Türk tarafından şubesiz bankacılık alanında 5 yıl önce kurulan ve katılım finans alanında bir ilk olan faizsiz dijital bankacılık platformu Senin Bankan, şubeye gitmeden uzaktan banka hesabı açma imkânı sunarak sektörde bir yeniliğe imza attı. Senin Bankan ile müşteriler, Türkiye’nin her yerinde finansal hizmetlerden faydalanma imkânına kavuştu. 2020 yılında müşteri bazında yüzde 81, fon toplama bazında ise yüzde 206 büyüme sağlayan Senin Bankan’ın fon miktarı 4 milyar 173 milyon TL’ye ulaştı. Dijital kanallardaki yenilikçi yaklaşımla Kuveyt Türk’ün tüm dijital müşteri sayısı, Senin Bankan dâhil 1,5 milyonu geçti.

“Senin Bankan deneyimiyle şubesiz bankacılığa hazırız”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Dijital platformların hayatımıza girmesiyle birlikte müşterilerin beklentileri çok değişti. Müşteriler artık diledikleri finansal işlemleri, diledikleri yerden en güvenilir ve en hızlı şekilde yapmak istiyor. Biz de bu talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Senin Bankan ile 5 yıldır müşterilerimize şubeye gitmeden hesap açma ve yatırım yapma hizmeti sunuyoruz. Dijital kanallarda finansal hizmetleri en iyi şekilde sunma amacıyla geliştirdiğimiz uygulamalar sayesinde, müşterilerimizin işlemlerini mümkün olduğunca mobile taşımalarına, fatura ödemelerinden kıymetli maden ve döviz alım/satım işlemlerine, para transferinden sigorta ve yatırım işlemlerine kadar birçok işlemi hızlı ve güvenli şekilde yapmalarına imkân tanıyoruz. Senin Bankan ile dijital bankacılık alanında ciddi bir deneyim kazandık. BDDK’nın Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliği’nin 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece müşteriler, internetten görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik doğrulama yaparak şubeye gitmeden dijital ortamda banka hesabı açabilecek. Senin Bankan ile yakaladığımız dijital bankacılık tecrübesiyle ve güçlü teknik altyapımızla şubesiz bankacılığa hazır olduğunuzu ifade edebiliriz” dedi.

Şubesiz ve masrafsız bankacılık tek bir platformda

Yeni nesil trendlere uygun yapılandırılmış tasarımıyla dikkat çeken Senin Bankan’ın müşterileri hesap işletim ücreti, EFT, havale ücreti gibi masrafları ödemiyor. Senin Bankan kullanıcıları yüksek kâr payı, tüm ATM'lerden ayda 3 defa ücretsiz para çekme ve para yatırma, gece gündüz avantajlı kurlar, masrafsız hesap açma ve yurt dışından ücretsiz para transferi gibi birçok avantajdan da faydalanabiliyor. Cari Hesap, Altın Hesabı, Turkuaz Katılma Hesabı gibi tüm hesap işlemlerinin yapılabildiği Senin Bankan’da Yatırım Hesabı ve Yatırım Fonu açılarak fonlara, döviz ve hisse senedi piyasalarına yatırım da yapılabiliyor. Diğer Kıymetli Maden Hesapları ile gümüş veya platin de satın alınabiliyor. Ayrıca müşteriler Senin Bankan Hesap Kart sahibi olarak hesaplarındaki nakdini alışverişte harcarken altın biriktirebiliyor ve çeşitli kampanyalarla sürekli kazanma fırsatı elde ediyor.

Senin Bankan hakkında daha fazla bilgi için: www.seninbankan.com.tr