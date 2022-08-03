Sendeo, Fenerbahçe Spor Kulübünün resmi kargo taşıma sponsoru oldu

Eylül 2021’de faaliyetlerine başlayan ve altı ay gibi kısa bir sürede operasyonunu 81 ile taşıyan Sendeo, sürdürülebilir büyümesini spora sunduğu destekle devam ettiriyor.

Sektöre yeni bir soluk getirmek için çıktıkları yolda bir yıl gibi kısa bir sürede çok yol kat ettiklerini belirten Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin, “Faaliyete başladığımız ilk günden itibaren müşteri memnuniyetinde liderlik hedefimizle gönderileri müşterilerimize güvenle, mutlulukla istedikleri gibi ulaştırmayı görev edindik.

Henüz bir yılımızı bile doldurmadan operasyonumuzu 81 ile taşıdık. İnsan kaynağı, operasyonel ve teknolojik yatırımlarımızla, sektördeki farklılaşma noktamız olan ‘kaliteli hizmet’i sağlamak için çalışıyoruz. Şimdi de Türk futbolunun ve sporunun güzide camialarından olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nü ulaşacağı yeni başarılara taşıyacak olmanın, güvenle ve mutlulukla yol almalarına eşlik etmenin ve bu yolculuğa ortak olmanın heyecanını yaşıyoruz.” dedi.

Sporun, sosyal yaşamda insanları bir araya getiren ve ortak bir paydada buluşturan önemli güçlerden biri olduğunu söyleyen Şahin, “Hem bedensel, hem zihinsel, hem de sosyal olarak sağlıklı bir toplum için sporun öneminin bilincindeyiz. Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye’nin önemli spor camialarından. Her iki kuruma ve markaya önemli değerler katacağına inandığım bu iş birliğinin uzun soluklu ve başarılı olmasını diliyorum” İfadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Ç. Kızılhan ise, “Sendeo, dinamik ve yenilikçi bakış açısı ile kulübümüzün resmi kargo taşıma sponsoru oldu. Dağıtım ve teslimat sektörünün genç, dinamik ve yeni markası Sendeo’ya başarılar diliyorum. Taraftarlarımızın da Sendeo’yu çok kısa süre içerisinde daha yakından tanıyacağına inanıyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 24 saat canlı yaşayan operasyonlarımız var. Bizler için Sendeo’nun dinamik ve yenilikçi bakış açısı bu yüzden çok kıymetli. Taraftarlarımızın da bunu anlayacağı, Sendeo’nun yapısını yakından hissedeceği yer Fenerium olacak. Sipariş edilen ürünler Sendeo’nun hızıyla ve güvencesiyle taraftarlarımıza ulaşacak. Sarı lacivert renkleri sizlere Sendeo taşıyacak. 2022-2023 sezonu boyunca kulübümüzün resmî kargo taşıma sponsoru olan Sendeo ailesine teşekkür ediyor, iş birliğimizin uzun yıllar, güçlenerek devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.