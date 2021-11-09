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Sendeo dağıtım ve teslimat sektörüne iddialı giriyor

Koç Topluluğu’nun dağıtım ve teslimat sektöründe faaliyet gösteren ve son noktaya dağıtım yapan yeni markası Sendeo, gerçekleştirilen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Sendeo’nun 7/24 hizmet anlayışı, müşteri odaklı yaklaşımı, teknolojik altyapısı, dinamik ve cesur bakış açısıyla sektörde fark yaratacağını söyleyen Genel Müdür Özgün Şahin, sektörde nitelikli hizmet anlayışıyla ayrışacaklarını söyledi.

İş Dünyası 09.11.2021, 12:51 09.11.2021, 13:13
Sendeo dağıtım ve teslimat sektörüne iddialı giriyor

Klasik dağıtım operasyonlarından farklı olarak şubeler yerine dağıtım merkezleri bulunan Sendeo’da, bu sayedegönderiler daha az ayrıştırmaya uğrayarak alıcılara istedikleri gibi teslim edilecek.

Sektöre yeni bir soluk getirmek ve hizmet anlayışını yükseltmek amacıyla yola çıkan Sendeo, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. 

Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Sendeo’nun sektördeki vizyonu ve sektörün geleceğindeki rolü aktarıldı. 

Sendeo’nun ilk etapta Aygaz’ın bir kurum içi girişimcilik örneği olarak Aykargo ismiyle faaliyete başladığını ve eylül ayı itibarıyla Sendeo ismiyle yolculuğuna devam ettiğini söyleyen Özgün Şahin, “Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği’nin (KARİD) verilerine göre salgın döneminde her gün 10 milyon adrese ulaşıldı ve bu sayı her geçen gün artıyor. Sendeo olarak müşteri odaklı ve müşteri memnuniyetini merkeze alan bir yaklaşım benimsiyoruz. Müşteri beklentilerini karşılamanın yolu özveriden geçiyor. Bunu sağlamak için de mutlu çalışan eşittir mutlu müşteri prensibiyle çalışıyoruz. Dağıtım ve teslimat gibi emek yoğun bir sektörde faaliyet gösteren bir ekip olarak, müşteri odaklı bakış açımızla, sahip olduğumuz insan kaynağı, teknoloji ve operasyonel kalitemizle sektörde fark yaratacağımıza inanıyoruz” dedi. Son noktaya teslimat operasyonunda yenilikçi bir anlayışı benimsediklerini söyleyen Şahin, “Şubeler yerine dağıtım merkezlerimiz olacak. Gönderilerin tümü dağıtım merkezlerimizden direkt olarak müşterilerimizin yönlendirdiği adreslere teslim edilecek. Bu sayede gönderileri, müşterilerimizin istediği gibi, mutlulukla ve güvenle teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

2022’de toplam istihdam 2.500’e ulaşacak

Operasyonel mükemmeliyeti sağlamak için istihdamı artırmayı hedeflediklerini söyleyen Şahin, “Şu anda saha ve ofis olmak üzere 400 kişilik bir ekibiz. 2022’de toplam istihdamımızı 2.500’e çıkartmayı hedefliyoruz. Çalışanlarımıza katma değer sağlayacak eğitimler ve uygulamaları hayata geçirerek hem sektördeki varlığımızı güçlendireceğiz hem de ekibimizi büyütmeye aralıksız devam edeceğiz” dedi. 

7 / 24 kesintisiz müşteri ilişkileri anlayışı 

Sendeo, sahip olduğu ve geliştirmeye devam ettiği teknolojik altyapısıyla hem müşterilerinin hem de saha operasyon sorumlularının hayatını kolaylaştırıyor. Markanın teknoloji yatırımlarıyla fark yaratacağını söyleyen Özgün Şahin, “Saha operasyon ekipleri ve müşteri uygulamalarını proaktif olarak birbiriyle konuşturup teslimat sürecini müşterimiz tarafından şeffaflıkla izlenebilir hale getirmek için çalışıyoruz. 2023 yılına geldiğimizde mevcut iş süreçlerimizin yüzde 50’sini otomasyon sistemlerle yönetmeyi hedefliyoruz” dedi.

Whatsapp hattı ve canlı destek sistemiyle Sendeo müşterileri günün her saati gönderileri hakkında karşılarında bir muhatap bularak bilgi alabilecek. Böylece yanıtsız çağrılar ya da uzun hatta beklemelerin önüne geçilmiş olacak. Sektörün yeni oyuncusu, 2022’in ilk çeyreğinde hayata geçireceği web aplikasyonuna kaydolan müşterilerine gönderi takibi, gönderilerin hangi saat aralığında teslim edileceği, gönderi teslim edildikten sonra saha operasyon sorumlusunun ve Sendeo’nun değerlendirilmesi gibi başlıklara kolaylıkla ulaşabilme imkânı sunuyor. Web aplikasyonu sayesinde Sendeo müşterileri, güvenli teslimat hizmeti kapsamında kendilerine teslimatı gerçekleştirecek saha operasyon sorumlusunu tanıtan bilgilere de ulaşmanın yanı sıra, harita üzerinden adreslerini seçerek kendilerine en yakın alternatif teslimat noktalarını da listeleyebilecek. 

Sendeo, saha ekipleri için geliştirdiği ve Aralık 2021’de hayata geçecek olan ‘Saha Operasyon Sorumlusu Uygulaması’ ile adreslerin bulunmasını kolaylaştırırken çalışanlarına dağıtım sırası oluşturma imkânı sağlayacak ve mesafeleri kısaltacak öneriler sunacak. 

Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin

2025 yılına kadar 60 milyon dolardan fazla yatırım

Operasyonel kaliteye odaklandıklarını ve bunu geliştirmek için yatırımlara başladıklarını belirten Genel Müdür Özgün Şahin, “Eylül 2021 itibarıyla, 16 şehirde faaliyet gösteriyoruz. 2022 yılı itibariyle ise 81 ilin tamamında olmayı 2025 yılına kadar 60 milyon dolardan fazla yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırımın yüzde 40’ını teknoloji ve otomasyonumuzu geliştirmek için, yüzde 30’unu müşteri deneyimi, eğitim ve pazarlama faaliyetlerimizde, yüzde 30’unu ise tüm iş süreçlerimizin ve operasyonumuzun ülkeye yaygınlaştırılmasında kullanmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu. 

2022’de teslimatlar elektrikli araçlarla yapılacak

Sendeo, 2022 yılının ikinci yarısından sonra Ford E-Transit’in araçlarını filosuna katarak teslimatlarını sıfır emisyonla sağlayıp dağıtım ve teslimat sektöründeki hizmetini geliştirmeye devam edecek. 

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