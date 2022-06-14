“Sendeo Asistan” 7/24 KOBİ’lerin yanında

Dağıtım ve teslimat sektörünün yenilikçi markası Sendeo, birçok sektörden ve 42 farklı ilden 600 KOBİ, 12 kurumsal müşteri ve birçok pazaryeri müşterisinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada ortaya çıkan müşteri beklentilerini göz önünde bulundurarak yatırımlarına devam ediyor.

KOBİ’leri daha iyi anlayabilmek için Türkiye örneklemi verecek şekilde bir KOBİ araştırması gerçekleştiren ve araştırma çıktılarına göre pazarlama stratejisini oluşturan marka, gönderileri hakkındaki güncel bilgiye istedikleri kanaldan, hızlıca ulaşmak ve karşılarında kolayca erişilebilecekleri bir muhatap aradıklarını belirten KOBİ’ler için Sendeo Asistan’ı devreye aldı.

Dijitalleşen KOBİ’ler, dijital çözümler istiyor

KOBİ’lerin büyük bir kısmının e-ticaret ile birlikte satıcı olduğunu ve KOBİ’lerin de dijitalleşme sürecine girdiğini belirten Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin, “2021’de e-ticaret hacmi yüzde 69 artış yaşadı. Bu artış, Türkiye’de e-ticaret sektörünün gelişiminin hızlandığını gösteriyor. KOBİ’ler de bu gelişimin tam ortasında yer alıyor. Araştırmalardan elde ettiğimiz sonuçlarla dijitalleşmenin içinde yer alan KOBİ’lerin, gönderilerini hızlı ve kolay bir şekilde takip etmek istediğini gördük. Çalışma dinamiklerini KOBİ’lerle birlikte ele alan ve iş süreçlerimizi onların yanında olduğumuzu hissettirecek şekilde tasarlayan bir marka olarak, bu bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz Sendeo Asistan hizmetimizle, bu birlikteliği gönderi-teslimat akışından bir adım öteye taşıdık. Sendeo Asistan ile müşterilerimiz; telefon hattı, whatsapp chat ve mail kanallarıyla iletişime geçebiliyor ve karşılarında muhatap bulabiliyor” dedi

KOBİ’ler için yeni iş birliklerine aracı olacağız

İnovatif bakış açısıyla yola devam ettiklerini söyleyen Şahin, “Sektöre getirdiğimiz yenilikler ve devreye aldığımız uygulamalar müşterilerimize ticari anlamda fırsatlar da sunuyor. Sendeo Asistan’ı sadece gönderiler hakkında bilgi alınacak hizmet olarak değil, aynı zamanda KOBİ’ler için yeni iş birliklerine aracı olacağımız bir hizmet olarak kurguluyoruz. İş modelimizin merkezinde 7/24 hizmet anlayışı ve müşteri odaklı yaklaşımımız bulunuyor. Dijitalleşen dünyada teknolojik altyapımız ve dinamik marka yapımızla müşterilerin hızla değişen beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt vermek için kendimizi sürekli geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.