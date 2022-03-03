SEMA GÜRAL SÜRMELİ YENİ YATIRIMLARINI ANLATTI, ÜÇ YENİ FABRİKA MÜJDESİ VERDİ

Kütahya Porselen, 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında NG Afyon Otel’de gerçekleştirdiği “Yükselen Yıldızlar 2022” etkinliği ile en yeni koleksiyonlarını iş ortaklarına tanıttı. Etkinlik programında yer alan “İş Dünyasına İlham Verenler” panelinde iş dünyasının duayen isimleri katılımcılarla bir araya geldi.

Gücünü inovasyon ve tasarımdan alan, yeni nesil koleksiyonları ile pek çok ödüle layık görülen Kütahya Porselen’in “Yükselen Yıldızlar 2022” etkinliği, NG Kurucu Başkanı Nafi Güral ve Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli’nin açılış konuşmalarıyla başladı. Etkinliğin ilk gününde gerçekleşen “İş Dünyasına İlham Verenler” panelinde Prof. Dr. Emre Alkin, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Kütahya Porselen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Berna Erbilek, Kütahya Porselen Pazarlama Müdürü Sinan Zengin, Beslenme Uzmanı Dilara Koçak ve Chef Rafet İnce gerçekleştirmiş oldukları sunumlarında dikkat çekici başlıklarda önemli bilgiler verdi.

Sema Güral Sürmeli: “Bizim için tasarım bir süreç değil, bir değer yaratma anlayışı”

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, “Yükselen Yıldızlar 2022”nin açılışında yaptığı konuşmasında porselenin en önemli özelliğinin hijyenik ve sağlıklı olması olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: “ İçinde bulunduğumuz süreç bizlere sağlığın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Kütahya Porselen olarak biz insana, insanlığa dost olan bir firmayız. Aynı zamanda küresel ölçekte sürdürülebilir ürün ve üretim yapmaya çalışıyoruz. Üstün teknolojimiz, hızlı ürün geliştirme gücümüz dünyanın pek çok ülkesinde yeni nesil koleksiyonlarımızla hayat buluyor. Kütahya Porselen ailesi için tasarım bir süreç değil, bir değer yaratma anlayışı. Her ürünümüzün çok modern, çok estetik ama aynı zamanda ergonomik, kullanılabilir ve ulaşılabilir olmasını hedefliyoruz. Bu nedenle de gücümüzü inovasyondan alıyoruz. İnovatif tasarımlarımızın arkasında hem kendi ekibimiz var hem de uluslararası arenada ün yapmış, kendini ispatlamış tasarımcılarla çalışıyoruz. 2021 yılında dünyaca ünlü tasarımcı Karim Rashid ile Skallop serisini hayata geçirdik. Son tasarım iş birliğimizi ise Pentagon Dizayn ile gerçekleştirdik ve Bevel koleksiyonumuzu hazırladık. Böylesine önemli tasarımcılarla çalışmak, iyi tasarımlar yapmak bizlere beraberinde birçok tasarım ödülünü getirdi. Hem ulusal çapta hem de uluslararası arenada sürdürülebilir, çevreye ve topluma duyarlı marka anlayışımız ile birçok ödüle layık bulunduk. 2021 Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nda Elmas Marka seçildik. Aynı kurumun yapmış olduğu araştırma sonucunda porselen sektöründe En İtibarlı Marka ödülünü iki kez üst üste aldık.”

Yeni yatırımlar

Konuşmasında sektöre üç yeni fabrika daha kazandıracaklarını belirten Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, NG Grup’un diğer alanlardaki yatırımları hakkında da bilgi vererek şunları kaydetti: “Yatırımlarımız porselenle sınırlı değil. Seramik ve turizm yatırımlarımıza da bu süreç içerisinde devam ettik. Çünkü bizim mottomuz her zaman için durmadan çalışmak, çok çalışmak.”

Nafi Güral: “Her gün 300 bin parça porselen üretiyoruz. Yeni tesis faaliyete girdiğinde her gün 500 bin parça üreteceğiz”

NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmasında, “Günümüzde sektörümüzde çok ciddi talep var. Şu anda her gün 300 bin parça porselen üretiyoruz. Yeni tesisin yatırımları faaliyete girdiğinde her gün 500 bin parça üretilecek, paketlenecek ve satılacak. Ülkemizin gelişebilmesi için ekonomimizin güçlü olması lazım. Ekonomimizin güçlü olması için de bizim firmalarımızın kazanması lazım. Bu anlamda iş ortaklarımızı ön planda tutuyoruz” dedi.

Duayen isimler tecrübelerini paylaştı

Etkinliğin ilk gününde gerçekleşen “İş Dünyasına İlham Verenler” panelinde Prof. Dr. Emre Alkin “2022 Beklentileri ve Ötesi”; Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı “Süreç Yönetiminin Ticari Başarıdaki Önemi”, Kütahya Porselen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Berna Erbilek “Pandemi ile Değişen Tüketici Davranışları” konulu sunumları ile dinleyicilere ilham oldu. Kütahya Porselen Pazarlama Müdürü Sinan Zengin “2022 Kütahya Porselen Pazarlama Dinamikleri”ni katılımcılar ile paylaşırken, Beslenme Uzmanı Dilara Koçak ve Chef Rafet İnce ise “Geleceği Besleyen Tarifler” başlıklı oturumda mutfakta sürdürülebilirlik ve atıksız mutfak için önerilerde bulundular.

İnsana iyi gelen gezegene de iyi gelir

Diyet Uzmanı, Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak ve Chef Rafet İnce’nin sunumuyla gerçekleşen “Geleceği Besleyen Tarifler” oturumunda Koçak, yediklerimizin yerel olmasının önemine, atıksız olmasına, plastik içermemesine, ihtiyaç kadar pişirilip çöpe gitmemesine dikkat çekti. Anne köftesinden porselene, Türk kahvesinden coğrafi işaretli ürünlere kadar yerel olan her şeye sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Koçak şöyle konuştu: “Seçimimizin sorumluluğunu almak zorundayız. Eğer sofranıza aldığınız ürünü sorgulamadan sadece fiyatına bakıp alıyorsanız, hastalığa davetiye çıkarıyorsunuz demektir.”

Yemeklerin pişirme dereceleri, toprak güveçlerin tarihi ve Kütahya Porselen’in Porflame Koleksiyonu hakkında bilgi veren Rafet İnce oturumda yerel lezzetlerle salata; bayat ekmek, portakal kabuğu, elma kabuğu gibi malzemelerle kek hazırlayarak mutfakta sıfır atık için önerilerde bulundu.

Gala gecesine özel porselen elbise!

Etkinlik, ikinci gününde de yoğun bir tempoyla devam etti. Kütahya Porselen İş Geliştirme Müdürü Bengü Metin’in “Kütahya Porselen Frachising Modeli” ve “Müşteriye Ürün Satmak mı? Müşteride Değer Yaratmak mı?”; Kütahya Porselen E-ticaret Alan Lideri Hüseyin Doğruöz’ün moderatörlüğünde, Dilay Kibar ve Ufuk Çakır’ın sunumları ile gerçekleşen “Yeni Nesil Dijital Medya” oturumlarının ardından tüm oturumlar tamamlandı.

Yükselen Yıldızlar 2022 iş ortakları toplantısı, ödül töreni, gala yemeği ve Aslı Hünel konseri ile son buldu. Sahneye Kütahya Porselen’in sanat atölyesinde uzun hazırlıklar ile üretilen 1500 parça özel kesilmiş porselen parçaları ile hazırlanan, Tolga Çam imzalı porselen elbise ile çıkan Aslı Hünel, hem şarkıları hem de tamamı porselen elbisesiyle büyük beğeni topladı. Yaklaşık 30 kg ağırlığındaki porselen elbise ve takıları ile zaman zaman zorlanan ünlü assolist, konukların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Aslı Hünel, bu olağanüstü kostümü Kütahya’da bulunan NG Müze’de sergilenmek üzere konser sonrasında Güral ailesine armağan etti.