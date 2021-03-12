Sektörünün yerli oyuncusu, 2021’de ihracata ve yeni ürünlere odaklandı

“Her koşulda aralıksız devam ettiğimiz Ar-Ge çalışmalarıyla sektöre yeni teknolojiler ve tasarımlar kazandırırken, gerçekleştirdiğimiz istihdam ve ihracatla da ülke ekonomisine katma değer yaratmayı sürdürmeye gayret ediyoruz” diyen Daxom Genel Müdürü Aydın Çetin, 2021 hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu. 2004 yılından bu yana ısı cihazları sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyleyen Çetin, “Daxom olarak, yerli üretim ürünlerimizle, müstakil evlerden toplu konutlara, hastanelerden yurtlara, otellerden restoranlara kadar her türden farklı büyüklükteki yapıların, farklı ısınma ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Pandemi etkisinde geçen 2020 yılında üretim adedimizi yüzde 15 artırıp, ihracata ağırlık verdik. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkeleri ile Balkanlar ve Türki Cumhuriyetlere satış gerçekleştirdik. Yakın zamanda lansmanını yapacağımız yeni ürünlerle birlikte, yurt dışı ticaret ağımızı daha da genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

İstanbul Ümraniye’de kurulu 3 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapan Daxom, ülke geneline yayılan 28 toptancı bayinin yanı sıra yaklaşık 600 satış noktası ve yaygın servis ağı ile hizmet veriyor.