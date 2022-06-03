Sektörünün Lider Markası Kastamonu Entegre İSO 500 Listesinde Yine İlk 50’de

İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” (İSO 500) araştırmasında son on yıldır ilk 50 içerisinde yer alan Kastamonu Entegre, Türkiye’nin ilk 50 sanayi kuruluşu arasında bu yıl da yerini tescilledi. Dünyanın altı ülkesinde ve Türkiye’de altı farklı lokasyonda üretim tesislerine sahip şirket, İSO 500 listesinin 48. sırasında yer aldı.

Üretim ve yatırımlarına hız kesmeden devam eden Kastamonu Entegre, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalara ve global ölçekteki güçlüklere karşın istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Hemen her sektörde aşılması güç sorunlar yaratan pandemi sürecini istihdamı artırarak göğüslemeyi başaran şirket, İSO 500 listesinin ilk 50’lik diliminde 10 yılı aşkın süredir kesintisiz olarak yer buluyor. Bu süreçte mobilya sektörünün artan hammadde ihtiyacı ve taleplerine, üretiminin yüzde 75’ini iç pazara sevk ederek yanıt veren Kastamonu Entegre, ağaç bazlı panel sektörünün lokomotifi olma görevini de başarıyla sürdürüyor. 2022 yılı sonunda 150 milyon dolarlık yatırımla Balıkesir’de ikinci tesisini hizmete alacak olan Kastamonu Entegre, bu hamleyle birlikte yıllık üretim kapasitesini de 7 milyon metreküp seviyesine taşıyacak.

“Ülke ihtiyaçlarını gözeterek büyüyoruz”

Ulusal ağaç bazlı panel sektöründe yüzde 30’a yakın pazar payıyla liderliği elden bırakmayan Kastamonu Entegre, iç pazardaki artan hammadde talebine yanıt verebilmek adına yurt içi yatırımlara odaklandı. Yeni tesis yatırımlarına ilişkin bilgi veren Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Pandemi süreci, mobilya ve dekorasyon sektöründe ertelenen ihtiyaçların tüketiciyi alıma sevk etmesiyle hammadde gereksinimlerinde büyük bir artışa vesile oldu. Türkiye’de sektörün lider markası ve global ölçekte ilk 5’te yer alan önemli bir oyuncusu olarak, ülkemizin ihtiyaçlarını gözeterek, iç pazardaki yatırımlarımıza ağırlık vermeyi sürdürüyoruz. 2021 yılında devreye aldığımız Samsun tesisimiz ve 2022 yılı sonunda faaliyete geçecek Balıkesir tesisimiz ile toplam üretim kapasitemizi 7 milyon m3 seviyesine yükseltirken, ülkemizin ekonomik büyümesine ve global rekabet gücüne katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.